LUVO BARATTOLI ARZANO, DOMANI IN CAMPO CONTRO LA FIAMMA TORRESE

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Domenica mattina appuntamento con la presentazione di tutte le attività societarie

Luvo Barattoli Arzano in campo contro la Fiamma Torrese nella prima giornata del campionato di serie B1 femminile di pallavolo. Finisce l’attesa e finalmente è tempo di scendere in campo per dare il via ad una stagione che si preannuncia davvero interessante. L’appuntamento è di quelli importanti. Il calendario si è divertito a fare capitare un incontro di cartello proprio nella sua giornata inaugurale. Dall’arrivo della squadra oplontina in questa categoria, il derby ha immediatamente assunto il tono di una gara da non perdere.

“La Fiamma Torrese -spiega coach Antonio Piscopo- alla vigilia dell’incontro ha cambiato assetto rispetto alla squadra che abbiamo visto all’opera la scorsa stagione”. Osservate speciali le due centrali Vujiko e Figini che hanno sempre dato prova di giocare una buona pallavolo. C’è attesa anche per Pezzotti e Cingolani. Fra i volti nuovi della squadra di casa la palleggiatrice Allasia e la schiacciatrice Carpio rientrata da Roma.

“Aspettiamo tutti i nostri sostenitori al palazzetto” prosegue coach Antonio Piscopo “visto che il calendario ci mette subito di fronte una gara impegnativa, la gara che ne verrà fuori sarà sicuramente divertente”. Si gioca al palazzetto dello sport “Domenico Rea” nell’ormai consueto orario delle ore 16.

La Luvo Barattoli Arzano è chiamata a cominciare il campionato con il piede giusto. “Abbiamo preparato con attenzione la gara, la prima dopo il lungo periodo della preparazione di inizio stagione. Le ragazze hanno voglia di partire per mettere in pratica tutto il lavoro fatto in queste ultime settimane.

Il week end dell’Arzano Volley non si consuma unicamente con la prima partita del campionato di serie B1 femminile. “Vi aspettiamo domenica mattina alle ore 11 nella sala convegni dell’Istituto Don Geremia Piscopo per la presentazione della attività dell’Arzano Volley. Sarà il momento giusto per fissare gli obiettivi stagionali e fare il punto sulla crescita del nostro movimento dopo i recenti anni difficili” aggiunge il presidente Raffaele Piscopo.

Commenti

commenti