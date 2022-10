GIORNATE FAI D’AUTUNNO ​15 e 16 ottobre 2022 – Villa San Marco

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Riflettori accesi su Villa San Marco a Castellammare di Stabia con visite dedicate del gruppo Fai Vesuvio

È Villa San Marco, a Castellammare di Stabia, il sito scelto dal gruppo Fai Vesuvio per l’undicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno che si terranno sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022. Situata sul crinale della collina di Varano, in posizione panoramica sul mare, Villa San Marco è una perla del territorio stabiese. Si trattava di una delle ville d’ozio, residenze di lusso, che dovevano punteggiare fittamente il golfo di Napoli, dotata di terme private, due immensi colonnati con fontane e piscina, statue e raffinate decorazioni parietali.

Sepolta dall’eruzione del 79 d.C. e giunta fino a noi in uno straordinario stato di conservazione, costituisce oggi una delle testimonianze più affascinanti del modo di abitare dell’aristocrazia romana fra I sec. a.C. e I sec. d.C.

Allo scopo di accendere i riflettori e far conoscere sempre più questo straordinario patrimonio culturale – ubicato poco lontano dai siti di Pompei ed Ercolano, ai quali la Villa è legata da un’unica storia territoriale oltre che dallo stesso tragico destino dell’eruzione -nello spirito che caratterizza il FAI, il Gruppo Fai Vesuvio ha organizzato per le giornate del 15 e 16 ottobre un percorso esclusivo, che unisce archeologia, storia e letteratura. Un’ occasione per riscoprire una perla del territorio, e rendersi consapevoli di quanto i Romani ci abbiano lasciato, ma anche di quello che è nostro dovere tutelare e preservare.

Per le visite del Gruppo Fai (a contributo libero) non è richiesta prenotazione.

Orario visite dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle ore 17,00 ( ultima visita ore 17,00)

Il sito di competenza del Parco Archeologico di Pompei è aperto fino al 31 ottobre tutti i giorni (escluso il martedì) dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). Dal 1° novembre fino al 30 aprile tutti i giorni (escluso il martedì) dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso ore 16).

Villa San Marco: via Passeggiata archeologica 1, Castellammare di Stabia.

Per ulteriori informazioni sulle visite è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram del Gruppo Fai Vesuvio e il sito https://fondoambiente.it/ luoghi/villa-san-marco- castellammare-di-stabia

