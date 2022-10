“Uccelli di passo” e “Tonno e Carciofini” al Nest

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

6 Ottobre 2022

Uccelli di Passo

dramaturg Dario Postiglione

regia Giuseppe Maria Martino

con Luigi Bignone, Martina Carpino, Francesca Fedeli, Giampiero de Concilio

disegno luci Sebastiano Cautiero

scene Simona Batticore

organizzazione BEstand Chiara Cucca | sostenuto da ROCKABILITY (Cascia,PG)

Progetto finalista del premio alle arti sceniche Dante Cappelletti 2021



Una scrittura scenica che indaga l’immaginario esploso nelle nostre infanzie e i riti d’iniziazione alla vita adulta, in cui la crescita è un trauma e il principio di realtà è il mostro che ci divora. La drammaturgia parte dalle suggestioni del Peter Pan di J.M Barrie e le sviluppa tramite un lavoro di autofiction che coinvolge gli attori. Con loro entriamo in un mondo-isola in cui il tempo ha natura granulare, come ipotizza la fisica quantistica: passato presente futuro coesistono e si sovrappongono, tutte le possibilità racchiuse in un unico istante.

Sinossi

Quattro adolescenti esplorano un albergo in rovina, un non-luogo abbandonato di un’Italia di provincia. Che è anche una laguna dei pirati, o una casa sull’albero nel mezzo del niente. Il tempo è fermo al primo giorno d’autunno, in un movimento frenetico che corre sul posto. Ma ogni gioco che si protrae all’infinito prima e poi svela il suo volto perturbante. La gioventù è un mito che urta contro il muro del tempo.

8 Ottobre 2022

Tonno e carciofini – Una storia di wrestling

di e con Silvio Impegnoso, Ludovico Röhl, Alessandro Sesti

luci, fuoco & fiamme di Marco “Mimmö” Andreoli

special enforcer Debora Contini

costumi e accessori di Federica Terracina

contributo video di Dromo Studio

Si ringrazia per il sostegno, e per le maschere, il Teatro Due Mondi di Faenza

MENZIONE SPECIALE PREMIO SCENARIO 2021

“Tonno e carciofini” è una storia di amicizia tra due inetti superficiali alla ricerca del successo. Finiranno per trovare nel wrestling il vero senso dell’arte e della vita. La loro stessa amicizia sarà messa a dura prova dall’addestramento che dovranno affrontare per diventare dei veri guerrieri. Iniziatore di questa trasformazione sarà una figura enigmatica: il sensei. Maestro di vita? Impostore demente? Allievo di Antonio Inoki? Oppure solo un uomo in cerca di vendetta? Nessuno può dirlo. A teatro come nel wrestling, attraverso la finzione più spudorata, vogliamo tornare a contatto con la realtà delle cose. Con “Tonno e carciofini” siamo alla ricerca di qualcosa che distrugga la finzione teatrale, per farla resuscitare rinnovata. Ci sentiamo circondati da un mondo dello spettacolo (e non solo) fatto di contesti usa e getta, in cui non ci riconosciamo. Cosa dovremmo fare se non augurarci la fine di questo mondo (e magari anche accelerarne la caduta a suon di sediate)? Nel frattempo, possiamo sempre gustare un tramezzino tonno e carciofini, due ingredienti diversi ed apparentemente incompatibili, eppure destinati a riunirsi. Come i protagonisti della nostra storia e come nel wrestling, dove bene e male collaborano subendo volontariamente colpi pericolosi per un fine superiore: il godimento del pubblico.

Commenti

commenti