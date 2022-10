Ancem, Nico Gori “Young Lyons” 4tet in concerto al “Ferraris” di Scampia

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

In programma martedì 4 ottobre per la rassegna “Un quartiere di Napoli in marcia”

L’ANCEM – Associazione Napoli Capitale Europea della Musica diretta da Filippo Zigante, presenta martedì 4 ottobre alle ore 19 il concerto di Nico Gori “Young Lyons” 4tet nell’auditorium dell’istituto “Galileo Ferraris” di Scampia.

Il quartetto – composto dal clarinetto/sax di Nico Gori, la chitarra di Sergio Rizzo, il basso di Francesco Tino e le percussioni di Simone Brilli – esegue brani della tradizione jazzistica americana alternati a composizioni originali del leader Nico Gori. Tuttavia non mancano incursioni nel mondo sud americano con esecuzione di brani della tradizione brasiliana, dallo “choro” alla “bossa nova”. Il tutto condito da un sound molto ricercato e ben arrangiato del quartetto dei “giovani leoni” di cui sono caratteristiche principali l’energia e il grande interplay tra i musicisti che lo compongono. Special guest Giovanni Amato.

L’evento rientra nella rassegna “Scampia – Un quartiere di Napoli in marcia”, con il supporto del Ministero della Cultura, grazie al coordinamento scuole e territorio di Sabrina Innocenti. Tra i prossimi appuntamenti “Il Magico Mondo dell’operetta” (15 ottobre) e “Unico Viviani” (7 novembre).

Per info ancem-napoli@libero.it.

