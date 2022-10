Casoria. Concluso il progetto Edusummer alla scuola Palizzi. L’assessore Russo: “La diversità sia occasione di crescita”.

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si è concluso il progetto interculturale “Edusummer” alla scuola F. Palizzi di Casoria. Nella giornata del 29 settembre, presso il plesso di via Settembrini, si è svolta la manifestazione finale che ha visto protagonisti i piccoli alunni della scuola. Il progetto voluto dalla dirigente scolastica Angela Saviano è partito in estate ed è stato curato dall’associazione Cantiere Giovani: sono state realizzate diverse attività attività socio-educative di sostegno agli apprendimenti e interculturali, coinvolgendo bambini italiani e di origine straniera. È stata una bella occasione per favorire l’inclusione e l’arricchimento culturale della scuola e della comunità. Soddisfatto l’assessore alla Pubblica Istruzione l’avv. Vincenzo Russo che ha riferito: “Bisogna costruire l’integrazione nelle scuole e ripartire dai nostri piccoli alunni. Come amministrazione ci impegneremo a realizzare percorsi di promozione della conoscenza delle diverse culture. Docenti, alunni e famiglie devono lavorare insieme affinché la diversità sia occasione di confronto e crescita”.

Commenti

commenti