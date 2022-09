Tour fine settimana 1-2 ottobre di Erika Chiappinelli

SABATO DALLE ORE 10:30 ALLE 12:30

Il Moiariello, da Foria a Capodimonte: c’è chi scende e c’è chi sale

Andiamo alla scoperta della Salita del Moiariello, la “Posillipo dei poveri”.

La collina che sale verso Capodimonte in passato era occupata da boschi e campagne, masserie e orti.

Del passato agricolo oggi è rimasto ben poco, ne resta traccia nel nome “Moiariello”, che deriva da “moio” o “moggio”, antica unità di misura agraria che corrisponde a un terzo di ettaro.

La salita, dove hanno abitato medici e scienziati, offre spunti panoramici e spunti per raccontare la storia della città.

Partendo dalla Caserma Garibaldi, in via Foria, raggiungeremo Capodimonte, attraverso la salita Montagnola e poi attraverso le rampe Ottavio Morisani. Vedremo, dall’esterno, la Torre del Palasciano, che un tempo fu residenza del fondatore della Croce Rossa, l’Osservatorio Astronomico, voluto da Giuseppe Bonaparte e da Gioacchino Murat durante il decennio francese, e tanti altri edifici storici.

Il fascino dei luoghi del passato ci accompagnerà per tutto il percorso. Al ritorno, scenderemo attraverso i gradini fino a via Foria.

Appuntamento sabato 1 ottobre alle ore 10e30 all’esterno della Caserma Garibaldi, in via Foria 90.

Durata del percorso: 2 ore circa

Contributo per il tour: 10 euro a persona



L’itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Si consiglia di indossare scarpe comode.

POSTI LIMITATI!

link dell’evento: Prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 settembre alle 23 tramite email all’indirizzo erika83e@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al numero 3492949722.L’itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.Si consiglia di indossare scarpe comode.POSTI LIMITATI!link dell’evento: https://fb.me/e/ 3qXoEJTy1

DOMENICA DALLE ORE 10:30 ALLE 13:00

Le donne di Napoli in miseria e in nobiltà: Palazzo Reale e quartieri spagnoli



Tra queste, molte regine: alcune hanno indossato la corona, altre invece, pur non avendo il sangue blu, sono divenute “regine” del popolo.

Visiteremo il Palazzo Reale, dimora delle ultime regine di Napoli. Parleremo, ad esempio, di Maria Carolina d’Austria, moglie carismatica di Ferdinando di Borbone, che riuscì a prendere le redini del regno di Napoli. Ci addentreremo, poi, nei quartieri spagnoli, approfittando delle ore di luce, alla scoperta dei murales. La street art dei vicoli ci mostra personaggi femminili importanti come Ipazia, la Tarantina, la “Iside” di Bosoletti, Eleonora Pimentel Fonseca, etc. Approfittiamo dell’ingresso gratuito nei musei , per l’iniziativa #domenicaalmuseo , per visitare il Palazzo Reale di Napoli. Percorreremo un itinerario dedicato alle donne che hanno fatto la storia di Napoli.Tra queste, molte regine: alcune hanno indossato la corona, altre invece, pur non avendo il sangue blu, sono divenute “regine” del popolo.Visiteremo il Palazzo Reale, dimora delle ultime regine di Napoli. Parleremo, ad esempio, di Maria Carolina d’Austria, moglie carismatica di Ferdinando di Borbone, che riuscì a prendere le redini del regno di Napoli. Ci addentreremo, poi, nei quartieri spagnoli, approfittando delle ore di luce, alla scoperta dei murales. La street art dei vicoli ci mostra personaggi femminili importanti come Ipazia, la Tarantina, la “Iside” di Bosoletti, Eleonora Pimentel Fonseca, etc.



La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 settembre alle ore 23:

inviare una mail a

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita guidata: due ore e mezza.

Obbligatorio indossare la mascherina nel Palazzo Reale.

Il tour si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data ai prenotati sabato 1 ottobre, in mattinata. Appuntamento: Domenica 2 ottobre alle ore 10e30, all’ingresso del Palazzo Reale di Napoli.La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.Prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 settembre alle ore 23:inviare una mail a erika83e@gmail.com oppure un SMS o un whatsapp al numero 3492949722.Fornire cognome e recapito telefonicoDurata della visita guidata: due ore e mezza.Obbligatorio indossare la mascherina nel Palazzo Reale.Il tour si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data ai prenotati sabato 1 ottobre, in mattinata.



L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

link dell’evento:

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a persona

durata del tour: due ore e mezza POSTI LIMITATIL’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.link dell’evento: https://fb.me/e/ 282olE6Bs Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a personadurata del tour: due ore e mezza

DOMENICA DALLE ORE 15:30 ALLE 18:00

Domenica gratuita al museo di Capodimonte

Approfittiamo dell’iniziativa #domenicaalmuseo con ingresso gratuito, per visitare il museo di Capodimonte.

Il Museo di Capodimonte è ospitato all’interno della ex residenza di epoca borbonica, voluta da Re Carlo nel settecento. All’interno del sito visiteremo alcune delle sale degli appartamenti reali, come il salone delle feste. Custode di un patrimonio artistico che spazia dal ‘200 ad oggi, il museo ospita numerose collezioni, tra cui la Collezione Farnese, ereditata da Carlo di Borbone da sua madre Elisabetta Farnese, le ceramiche, la Collezione Borbonica, capolavori del Rinascimento veneziano, romano e veneziano, i dipinti dei fiamminghi, opere del barocco e dell’ottocento napoletano, nonché dell’arte contemporanea.

Tra le opere più note, “La parabola dei ciechi” di Pieter Brueghel, “La flagellazione di Caravaggio”, “Antea” del Parmigianino, i ritratti dei Farnese di Tiziano.

POSTI LIMITATI!



L’itinerario si svolgerà domenica 2 ottobre alle ore 15e30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 settembre alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà comunicata ai prenotati il giorno 1 ottobre, in mattinata.

Per prenotare contattare tramite WhatsApp o SMS il numero 3492949722, oppure inviare una mail all’indirizzo

Link dell’evento:

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a persona

ingresso gratuito al museo per l’iniziativa

Per altre informazioni sui biglietti di ingresso, consultare il sito INFO E PRENOTAZIONI:L’itinerario si svolgerà domenica 2 ottobre alle ore 15e30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 settembre alle ore 23.La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà comunicata ai prenotati il giorno 1 ottobre, in mattinata.Per prenotare contattare tramite WhatsApp o SMS il numero 3492949722, oppure inviare una mail all’indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.Link dell’evento: https://fb.me/e/ 1QVPI1exV Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a personaingresso gratuito al museo per l’iniziativa #domenicaalmuseo Per altre informazioni sui biglietti di ingresso, consultare il sito https://capodimonte. cultura.gov.it/biglietti/

Appuntamento alle ore 15:30 all’ingresso del palazzo del museo di Capodimonte (sul viale esterno all’edificio, ma interno al parco)

Obbligatorio portare con sé la mascherina.

Auricolari previsti e inclusi nel costo del tour a partire da un certo numero di partecipanti.

Posti limitati!

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Durata della visita guidata: 2 ore e 30 circa