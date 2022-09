0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Tanta attesa è stata ripagata: riparte Napoli Fashion Week con prestigiosi e nuovi appuntamenti e tante novità.

L’evento NFW quest’anno grazie alla caparbietà dell’Art Director e famoso fotografo di moda nonché Patron dell’evento, Alessandro Di Laurenzio, vedrà in campo la professionalità del celeberrimo Gino Sorbillo.

NFW quest’anno si fregia,infatti, del gemellaggio con Milano Fashion Week by Sorbillo e dell’introduzione del Fashion Week per Baby con noti brand . Si tratta di grandi firme tra cui: Martone Store e Piccoli Particolari.

Partner ufficiale di questa novità è il Liberty City Fun noto parco giochi creato dai fratelli Sorrentino.

I noti imprenditori campani hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa di coinvolgere il mondo dell’infanzia in un progetto che sottolinea l’importanza di sensibilizzare il mondo dei piccoli.

Tra i tanti obiettivi di NFW c’è anche la voglia,infatti, di salvaguardare i tanti beni artistici e culturali della nostra tutelando in questo caso la natura e il verde che la città offre con i suoi parchi .

Ma la novità più bella è che quest’anno è che la Napoli Fashion Week sarà tutta green grazie al patrocinio dell’assessorato al verde capitanato dall’assessore Vincenzo Santagata .

I casting si svolgeranno nei giorni 14/15/16 dove i protagonisti potranno sfilare con tutto il mondo baby nel parco giochi.

Ma si tratta solo dell’inizio: seguiranno shooting dei baby modelli che faranno da cornice scenografica durante l’evento principale previsto per ottobre nel complesso di San Domenico Maggiore.

Tutti gli scatti saranno realizzati nei parchi cittadini principalmente come il parco del Poggio .

Fotografie simbolo del verde unite alle immagini dei baby modelli per simboleggiare una rinascita in nome del green e per sensibilizzare il pubblico al concetto di sostenibilità.

Ma Napoli fashion Week vuole valorizzare tutti i simboli di Napoli noncè la sua arte e la sua cultura:

non a caso come partner principali un ruolo principale viene dato all’arte dei presepi rappresentata da Marco Ferrigno , tutta l’associazione di San Gregorio Armeno e da Gino Sorbillo che da sempre esporta la nostra cultura in tutto il mondo con il simbolo della pizza .

Appuntamento Casting nei giorni di 14 15 e 16 Settembre dalle ore 18,30 alle 22,30 c/o parco giochi Liberty City Fun

