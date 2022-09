Tour guidati di Erika Chiappinelli del 17 e 18 settembre 2022

SABATO DALLE ORE 10:00 ALLE 12:45

Da Posillipo a Mergellina: le tredici scese e il parco Vergiliano

Visitiamo il parco Vergiliano con un tour guidato nel luogo della tomba di Leopardi e della “tomba di Virgilio”. Ma, siccome amiamo i percorsi lunghi, partiamo da via Manzoni, e ne approfittiamo per percorrere le “tredici scese”, le rampe di Sant’Antonio a Posillipo. Fu la prima strada di collegamento tra Posillipo e la città bassa ad essere resa carrozzabile, nel 1643, per volontà del viceré Ramiro de Guzmán, duca di Medina de Las Torres. Proprio sulle rampe fu eretta la chiesa dedicata a Sant’Antonio di Padova, che fu patrono di Napoli per 15 anni.

Il percorso si concluderà, dopo la visita nel parco Vergiliano, a Mergellina, dove potremo ammirare il leone di Mergellina e la fontana della sirena Partenope.

Al ritorno, potrete tornare comodamente al punto di partenza, in autonomia, con la funicolare di Mergellina.

In caso di vento forte o pioggia il parco Vergiliano sarà chiuso, quindi verrà spiegato dall’esterno.



Appuntamento all’esterno della funicolare in via Manzoni il giorno sabato 17 settembre alle ore 10.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 settembre alle ore 23:

inviare una mail a

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore e mezza circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a persona

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio indossare la mascherina.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento e indossare la mascherina.

L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

link dell’evento:

SABATO DALLE ORE 16:30 ALLE 18:30

Street art tour Napoli: centro storico

La street art nasce a Bristol, in Inghilterra, negli anni ’60. A Napoli arriva solo negli anni ’90, ma ha una rapida diffusione soprattutto negli ultimi anni.

Molti street artist sono contrari alla musealizzazione e alla mercificazione delle opere, altri lavorano principalmente su commissione o espongono anche nei musei.

Dallo stencil allo spray, dalla poster art alla sticker art, analizzeremo tutte le tendenze recenti.

Appuntamento a Piazza Bellini, accanto alla statua del musicista Vincenzo Bellini. Andremo alla scoperta dei murales del centro antico: vedremo i lavori di Exit Enter, Blub, Trallallà, Aldam, Edoardo Castaldo, Whatifier, Flase e tanti altri street artist.

Il tour si conclude nei pressi di Piazza del Gesù Nuovo.

POSTI LIMITATI!

AURICOLARI inclusi nella quota di partecipazione, al raggiungimento di un certo numero di partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI:

La visita guidata si svolgerà sabato 17 settembre alle 16e30, prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 settembre alle 23.



Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona.

Appuntamento alle ore 16e30 in piazza Bellini.

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-covid di distanziamento.

Tour all’aperto, è obbligatorio portare con sé la mascherina.

Durata del tour: due ore circa

DOMENICA DALLE ORE 10:30 ALLE 12:30

La Napoli degli orti: da via Foria al Paradisiello

Hai voglia di evadere dalla città per andare in campagna, ma il tempo a disposizione è troppo poco? Non c’è problema, ci penso io a portarti in un piccolo paradiso vicino al centro città.

Partiamo dalla caserma Garibaldi, in via Foria, per andare ad esplorare il pendio della collina, tra scale e vicarielli.

Scopriremo palazzi nobiliari di via Foria e delle zone limitrofe, apprenderemo la storia delle chiese della zona, fino a raggiungere il vico Paradisiello. Lì, dopo una breve salita, potrai riposarti in un orto meraviglioso, tra alberi di mandarini e limoni. Potrai anche, se vorrai, raccoglierli e acquistarli a un prezzo scontatissimo.

Dalla strada larga ai vicoletti, dai palazzi alle masserie, vieni a scoprire il Paradisiello in città!

Appuntamento domenica 18 settembre alle ore 10:30 all’esterno della Caserma Garibaldi, in via Foria 90.

Durata del percorso: 2 ore circa

Contributo per il tour: 10 euro a persona



L’itinerario è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

POSTI LIMITATI!

DOMENICA DALLE ORE 16:00 ALLE 19:00

Petraio e Rampe di Pizzofalcone – al tramonto

Due tour in uno! Attraverseremo i quartieri del Vomero e di Chiaia, percorrendo prima i gradini del Petraio, e poi, arrivati in Piazza del Plebiscito, salendo per le rampe di Pizzofalcone.

Sapete perché il Petraio si chiama così?Scopriamolo insieme, osservando dall’alto gli scorci più belli della città. Siete mai stati a Pizzofalcone? Conoscete villa Ebe, il capolavoro neogotico di Lamont Young a Napoli?

Prenotate il tour per scoprirne la storia!