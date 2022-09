Beetlefilm: sarà Derviso il regista di ‘Napulione’ e ‘Rachel’

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La prestigiosa casa cinematografica nell’ambito del Festival del Cinema di Venezia affida i due progetti internazionali al regista partenopeo

Sarà Alessandro Derviso il regista di ‘Napulione’, un poliziesco comedy ambientato a Napoli, soggetto di Alessandro Derviso e sceneggiatura di Pierfrancesco Fiorenza e Alessandro Derviso, e di ‘Rachel’, un thriller horror internazionale, soggetto di Pierfrancesco Fiorenza, sceneggiatura di Pierfrancesco Fiorenza e Alessandro Derviso.

L’accordo tra la Beetlefilm di Pierfrancesco Fiorenza, che vanta oltre 120 produzioni italiane e internazionali, e di Andrea Lorusso Caputi, Direttore RAI della Produzione TV dal 1986 al 2015, e il regista partenopeo è giunto nella suggestiva cornice del Festival del Cinema di Venezia.

Pierfrancesco Fiorenza ha al suo attivo collaborazioni di prestigio. Ha prodotto nel 2018 ‘All you ever wished for’, dello sceneggiatore statunitense Barry Morrow, fra le altre cose Premio Oscar per ‘Rain man’, sempre nel 2018 il film americano ‘Across the river and into the trees’, per la regia di Paula Ortiz, e nel 2008 ‘Carmel’ per la regia di Amos Gitai.

