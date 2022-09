“Positano Gourmet”, a cena con gli stellati Tramontano e Fischetti

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento il 13 settembre con la rassegna al ristorante La Serra dell’hotel Le Agavi

I sapori antichi incontrano la ricerca nel secondo appuntamento della rassegna “Positano Gourmet a cena con le stelle” in programma martedì 13 settembre presso il ristorante stellato Michelin “La Serra” dell’Hotel Le Agavi di Positano (via G. Marconi, 169 – www.leagavi.it – 089 81 19 80) e che quest’anno vedrà la partecipazione di 4 chef di les Collectionneurs, community di ristoratori, albergatori e viaggiatori, che vanta come Brand President Alain Ducasse.

Protagonisti della cena a quattro mani gli chef stellati Luigi Tramontano, resident, e Michelina Fischetti del ristorante “Oasis Sapori Antichi ” di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. Insieme hanno ideato un menù che prevede due antipasti “Il mare” e “Fungo, fungo, fungo”, come primo candele spezzate a mano con pomodorini al forno, origano selvatico e salsa di caciocavallo di maggio, a seguire Lombo d’Agnello, biglia di melograno con jus al ginepro fermentato e per concludere frolla con crema alle mandorle e frutta.

Si tratta del secondo appuntamento con la kermesse che ha già ospitato Eugenio Jacques Christiaan Boer, chef-patron del ristorante BU:R a Milano e si concluderà l’11 ottobre con chef Felix Lo Basso del Felix Lo Basso Home & Restaurant di Milano, una stella Michelin.

Luigi Tramontano, figlio d’arte, unisce la passione tipica per la cucina regionale a nuovi spunti derivati dalle sue importanti esperienze gastronomiche. La sua è una cucina d’autore che coniuga, esaltandoli, gli ingredienti tipici della tradizione locale e nazionale con eleganza e vivacità, i suoi piatti sono meticolosamente preparati e presentati con attenzione quasi maniacale ai contrappunti di consistenze, alla sovrapposizione dei colori, alla precisione delle cotture.

“Cerchiamo di scavare nella tradizione più antica pur lasciando spazio ad un intuizione diversa, a un modo più moderno di interpretare una zuppa ‘specialità della casa’ e a un percorso alternativo per arrivare allo stesso sapore”. Così la famiglia Fischetti descrive la loro attività. “Un giusto equilibrio tra ricerca e antica cucina. La nostra filosofia è quella di regalare ai nostri ospiti un pezzetto di felicità facendoli sentire il più possibile a Casa e regalandogli piacere in tutto”.

Aperto dal 1982 il ristorante “La Serra” gode di un terrazzo da cui è possibile ammirare tutta la splendida baia. La sala è dominata da cupole decorate con foglie dorate e pavimento in maiolica azzurra. I tavoli per l’esterno, particolarissimi, sono stati realizzati a mano su disegno, che si è ispirato a differenti tipologie di marmo, le tappezzerie ed il tovagliato sono realizzati ad hoc, sempre su disegno. Propone piatti tipici e specialità nazionali ed internazionali a pranzo, gourmet solo la sera. La cantina, curata da Nicoletta Gargiulo, con annessa champagneria guarda il mare e gode di una vista eccezionale. Nel novembre del 2017 ha ottenuto il prezioso riconoscimento della Stella nella Guida Michelin.

Commenti

commenti