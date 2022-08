Casoria. Al via il progetto Cinema e Scuola: percorsi in connessione con i programmi scolastici

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Una nuova iniziativa per gli studenti casoriani: al via la prima edizione “Cinema&Scuola”. Il progetto voluto dall’assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Russo prevede dei percorsi tematici e didattici, in connessione con i programmi scolastici, con la proiezione di film, in versione originale e a prezzi ridotti presso l’Uci Cinemas di Casoria. La direzione della struttura metterà a disposizione delle scuole un catalogo dei film che è possibile trasmettere in visione, a seconda delle diverse fasce di età e cicli scolastici a cui ci si rivolge. Sarà possibile concordare anche altri film in base al programma di studio. Tra le tematiche scelte ci saranno: Storia – Geografia – Letteratura – Filosofia – Matematica – Fantascienza – Fantasia – Cartoni Animati di ogni genere – Razzismo – Religione – Guerra – Shoah – Bullismo.

L’assessore Vincenzo Russo ha così commentato: “Ho voluto questo progetto per potenziare la didattica e la formazione dei nostri alunni. Durante la rassegna “Cinema&Scuola” verrà organizzato anche un gioco a quiz con l’utilizzo di applicazioni multimediali. Gli alunni, utilizzando i propri dispositivi cellulari, parteciperanno ad una avvincente competizione sulla tematica oggetto della visione. Il progetto partirà con l’avvio dell’anno scolastico”.

