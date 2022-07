“Children go on”, un tour di solidarietà insieme a Samurai Jay

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

A Procida il 26 luglio la presentazione del CD per i piccoli malati oncologici dell’ospedale Santobono-Pausilipon. Una serata tra scienza, musica, canto e ballo

Arriva a Procida, Capitale della Cultura 2022, il CD dedicato ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale “Santobono-Pausilipon” di Napoli. “Children go on tour” sarà presentata nella Piazza Marina Grande. Appuntamento domani, 26 luglio, ore 20.30, quando sarà possibile assistere allo spettacolo con il brano scritto da Katia Cerullo, con gli arrangiamenti di Giuseppe Ferrara e Andrea Sosto e l’intervento coreografico moderno su base hip hop, di Angela Rita Carbone e Olimpia Ferrara che danzeranno, introducendo l’artista d’eccezione Samurai Jay. All’iniziativa saranno presenti, tra gli altri, il consigliere regionale Carmela Rescigno, il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, l’assessore alla Cultura Leonardo Costagliola. Inoltre, ci sarà la lettura del testo dedicato a Procida scritto da Francesca Trinchese. L’evento, presentato da Ivana D’Alisa, è patrocinata dal Comune di Procida in collaborazione con l’associazione “La Fenice”. L’idea era nata nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia globale, subendo inevitabili rallentamenti; ma dopo un anno e mezzo, finalmente, il CD è stato inciso con due inediti: “Students” e “Children”. Successivamente è stato reso ufficiale il progetto musicale e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione “Santobono – Pausilipon”.

