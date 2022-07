“Luglio musicale” nelle carceri campane: domani a Benevento lo spettacolo dei musicisti del teatro ‘San Carlo’

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il Garante Ciambriello: «Non è solo un momento distensivo per i detenuti, quanto più un’occasione per riflettere su se stessi e sugli altri»

Si terrà domani, 22 luglio 2022, alle ore 10:00, nel teatro della Casa circondariale di Benevento, lo spettacolo musicale dell’associazione culturale e musicale “Ad alta voce” del maestro Carlo Morelli del teatro San Carlo di Napoli e di cui fanno parte diverse decine di musicisti e cantanti, che metteranno in scena un repertorio inedito.

L’evento, promosso dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, rientra nella più ampia iniziativa “Luglio musicale”, che vede protagoniste le carceri della Campania, in molte delle quali si sono già svolti concerti.

Così il Garante Ciambriello: «Credo fortemente nel valore della musica, che genera bellezza ed emozioni. Per questo, ho pensato di organizzare diversi eventi musicali negli Istituti di pena campani. Per i detenuti non è solo un momento distensivo, ma un’occasione di riflessione su se stessi e sugli altri. Sono fortemente convinto del potere terapeutico della musica, in grado di ricucire ferite, di rievocare ricordi e di infondere speranza»

NOTA – Potranno prendere parte all’evento i giornalisti, sia di carta stampata che televisivi, che si presenteranno in Istituto muniti di tesserino dell’Ordine.

