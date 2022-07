‘O Marenariello: in mostra le maschere di argilla realizzate dagli utenti della Salute mentale di Napoli

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Vernissage

Giovedì 21 luglio ore 17.30

Palazzo Migliaresi, Rione Terra (Pozzuoli)

NAPOLI, 19 luglio 2022 – Racconta l’errare di un marinaio, la storia un naufrago che, dopo tanto peregrinare, approda al Rione Terra, la mostra fotografica ‘O Marenariello.

L’esposizione raccoglie 15 scatti per ognuna delle maschere nate all’interno del laboratorio di manipolazione dell’argilla cui hanno partecipato gli utenti dei Servizi di Salute Mentale dei Distretti 25, 26, 27 dell’Asl Napoli 1 Centro gestiti dal gruppo di imprese sociali Gesco, con le cooperative sociali Proodos ed Era.

Il vernissage si terrà giovedì 21 luglio 2022 alle ore 17.30 a Pozzuoli, presso Palazzo Migliaresi, all’interno del Rione Terra, quel posto che fa da sfondo alla narrazione che ha come protagonista ‘O Marenariello.

Il viaggio del marinaio errante, che perde la sua amata, è confluito, oltre che nelle opere in argilla, anche in una poesia che, nel corso dell’incontro, verrà interpretata da un antico cantore con musica e balli.

La mostra restituisce i frutti del laboratorio “Opus Argilla”, partito ad aprile di quest’anno, in cui circa venti utenti della Salute mentale dei territori di Fuorigrotta, Bagnoli e Soccavo, accompagnati dagli operatori, sono stati coinvolti in un percorso ceramico, durante il quale hanno realizzato dei manufatti, più precisamente delle maschere. Il percorso, in particolare, ha rappresentato una occasione di socializzazione per gli ospiti delle Strutture Intermedie Residenziali dell’Asl Napoli 1 Centro “Casa del Nespolo” (Distretto 25), “La Bailadeira” (Distretto 26) e “27 Gennaio” (Distretto 27).

All’inaugurazione interverranno: Manlio Russo, direttore dei Distretti 25 e 26 dell’Asl Napoli 1 Centro; Cinzia Luongo, responsabile del progetto Opus Argilla; Giuseppe Pennacchio, dirigente del gruppo di imprese sociali Gesco; Raffaella Mazziotti, responsabile della Sir “27 Gennaio”.

L’evento è aperto a tutti; chi vorrà potrà visitare (gratuitamente) la mostra fotografica fino a venerdì 22 luglio 2022 alle 14.30.

