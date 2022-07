0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Grande successo per la serata finale del “Premio internazionale della città di Afragola Ruggero II il Normanno mitico fondatore di Afragola ideato da Luigi Grillo- La tradizione che si rinnova”.

Tante le personalità premiate in occasione di questa XVII edizione che ha visto sul palco della kermesse, che si è svolta nel cortile del Palazzo di città, la prestigiosa conduzione di Rosa Miranda e le performance musicali del maestro Mario Maglione.

Entrambi già premiati dell’insigne riconoscimento afragolese.

La rassegna, giunta alla sua XVII edizione, organizzata dal Comune di Afragola a seguito di un finanziamento ottenuto da Città Metropolitana di Napoli, ha visto come Direttore artistico Ciccio Merolla:

“Premiare le Eccellenze di un territorio è molto importante sopratutto in un epoca in cui tutto ci spinge verso il basso, verso la mediocrità.

Dedicare spazio alle donne e uomini che con le loro esperienze il loro impegno e lavoro hanno raggiunto grandi risultati è sicuramente un esempio soprattutto per le nuove generazioni”.

Soddisfatto della kermesse Antonio Pannone sindaco di Afragola: “Un gran finale per un progetto che ha come obiettivo principale la volontà di rivitalizzare l’identità storica e culturale della città partendo dalla grande intuizione che ebbe il fondatore della manifestazione, il professore Luigi Grillo”.

Dopo le premiazioni è stata la volta del concerto degli Audio 2. Una Piazza Municipio gremita per applaudire il duo che quest’anno festeggia i suoi 30 anni di attività. Un evento di successo che ci si augura possa essere preludio di una vera ripresa dopo più di due anni di emergenza determinata dal Covid e di assenza di spettacoli in presenza

I premiati

Angela Carini

Talento, determinazione, impegno e cuore questi gli ingredienti che hanno portato Angela in cima allo sport mondiale, ricco il suo palmares, Campionessa Italiana dal 2017 al 2021, Argento Mondiale nel 2019 fino alla qualificazione per le Olimpiadi 2020 sono alcuni dei titoli conquistati dalla nostra concittadina. Per noi è un onore conferirle il Premio Ruggero Normanno 2022 da parte di tutta la Comunità Afragolese per aver portato nel mondo la nostra amata Città.

Giuseppe Cirillo

Giuseppe appartiene alla nuova classe politica del Sud quella con le iniziali maiuscole. Giuseppe nel suo Cursus Honorum che parte dal lontano, 2002 come consigliere del Comune di Cardito fino a diventarne Primo cittadino ed attualmente ricopre la carica di Vicesindaco della Città Metropolitana Di Napoli, ha dimostrato di incarnare quello che i Greci intendevano per politica “ “Per la Polis Per la città “ infatti con tanta passione e visione ha dimostrato di avere cuore per Comunità che lo ha eletto, dimostrando che la politica è una delle arti più nobili della nostra civiltà. Per noi è un onore conferirle il Premio Ruggero Normanno 2022 da parte di tutta la comunità Afragolese per aver portato in alto la nobile arte della politica.

Armando de Nigris

Armando ha “condito” la sua carriera imprenditoriale con Visione, Coraggio e Eccellenza, mitologiche le sue imprese, come il Balsamico Village un parco monotematico che si espande su di un’area di circa 700.000 mq per la produzione ed il marketing dell’Eccellenza territoriale, nel contesto produttivo della “food Valley” Italiana, o come l’Accademia di Formazione De Nigris iniziativa volta ad esprimere la cultura per la formazione di quel valore aggiunto che i giovani del Mezzogiorno possono esprimere attraverso queste iniziative. Per noi è un onore conferirle il Premio Ruggero Normanno 2022 da parte di tutta la comunità Afragolese per rappresentare l’eccellenza imprenditoriale Made in Italy in tutto il mondo.

Don Maurizio Patriciello

Don Maurizio Patriciello la voce di chi non ha voce. Simbolo della legalità in una terra spesso martoriata da uomini senza scrupoli e lontani da Dio. Per noi è un onore conferirle il Premio Ruggero Normanno 2022 da parte di tutta la Comunità Afragolese per aver dato voce agli ultimi e per combattere incessantemente contro coloro che avvelenano la nostra amata terra, al fine di costruire un futuro migliore per le nuove generazioni partendo dai valori autenticamente cristiani e creando le condizioni per un nuovo modello di sviluppo sostenibile che parta dalle tutela ambientale.

