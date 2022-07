Celebration Italia, parte il Global Serve Day: il 16 luglio in tutto il mondo al servizio del territorio.

“Dalle 9 del mattino la sede di Celebration Italia sarà aperta a chi vorrà darci una mano – spiega Giacomo Bleve, coordinatore dei progetti di Celebration – abbiamo scelto tre progetti, il primo è una casa-famiglia, la Fondazione Ferraro di Maddaloni.

Andremo lì e faremo delle attività per i bambini ospiti, giocheremo con loro, faremo una festicciola, insomma ci dedicheremo a loro. La seconda attività invece è la pulizia degli spazi esterni alla scuola Don Milani del Parco degli Aranci, in collaborazione con il Preside Francesco Mezzacapo, saremo a disposizione della scuola per attività di giardinaggio, piccola manutenzione.

Guarda il Video su Facebook https://fb.watch/edaEVh-ZSP/

L’altro progetto è dedicato alle mamme single, o alle donne single in generale: laveremo le macchine a quelle donne che non hanno tempo o che non hanno persone a casa che le possano aiutare. L’iniziativa avrà luogo presso un autolavaggio di Recale, dove a partire dalle 9,30 del mattino le donne che desiderano ricevere questo servizio potranno raggiungere i volontari e le volontarie di Celebration che si trovano già sul posto”.

Di seguito la posizione per raggiungere l’autolavaggio

https://goo.gl/maps/ buhSPg3RvqRKRdPa7

“Tutto questo è possibile anche grazie alla nostra squadra di supporto USA che arriva direttamente dalla Base Nato di Gricignano di Aversa, sono i nostri volontari americani che, di stanza in provincia di Caserta, per tutto il tempo di permanenza si mettono a disposizione della chiesa e della società, e come ogni anno prestano gambe e braccia per darci una mano“.