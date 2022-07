Summer School “Edu. Co.”, attività fino al 22 luglio

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Proseguirà fino al 22 luglio la Summer School “Edu. Co.”, che rientra nel progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso dalla cooperativa sociale “Nuovi Incontri”, presieduta da Maria Fanzo, con la Fondazione Caporaso, l’Ambito sociale B3, gli istituti scolastici (l’I. C. “Enrico Fermi” di Montesarchio e l’I. C. “Ilaria Alpi” di Montesarchio, l’I. C. “Sant’Agata 2” di Sant’Agata dei Goti), e l’Università del Sannio quale ente valutatore.

L’iniziativa ha preso il via il 27 giugno a Pannarano, per poi proseguire a Montesarchio, Durazzano e Sant’Agata dei Goti: coinvolti, dunque, i plessi degli istituti scolastici inseriti nel progetto e decine di minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni.

Il programma giornaliero prevede attività finalizzate a facilitare gli apprendimenti con giochi di psicomotricità e giochi logico-matematici effettuati da esperti e momenti di gioco libero, giochi di gruppo e attività manipolative.

I ragazzi e le ragazze che hanno aderito stanno partecipando con entusiasmo e passione, facendosi coinvolgere in tutte le attività che, per il secondo anno, la Summer School “Edu. Co.” porta avanti.

Commenti

commenti