Giovedì 7 luglio ore 19 al NEST la presentazione del nuovo libro di Ignazio Riccio: “Un attore perbene. Ernesto Mahieux: sogno, talento e perseveranza”

In questo libro intervista, il giornalista Ignazio Riccio ripercorre la storia e la carriera dell’attore napoletano Ernesto Mahieux. Un attore con alle spalle una lunga carriera teatrale e cinematografica, impostosi all’attenzione del grande pubblico nel 2002 con il pluripremiato “L’imbalsamatore” di Matteo Garrone per il quale si aggiudicò il “David di Donatello” come miglior attore non protagonista.

Ignazio Riccio (Caserta, 1970) è un giornalista che, da anni, collabora con quotidiani e riviste nazionali, come «Il Mattino di Napoli», «Il Giornale», «Left» e «Pagina 99». Ha diretto il mensile di inchieste e approfondimento Fresco di Stampa ed è stato direttore. Nel 2017 ha pubblicato il libro-intervista “Senza maschere sull’anima. Gianluca Di Gennaro si racconta” (Caracò Editore).

Negli ultimi mesi moltissimi libri hanno popolato il foyer del teatro di San Giovanni a Teduccio, da sempre nido per arte e cultura. Da qui l’idea di ospitare periodicamente presentazioni di libri, incontri con gli autori e non solo…

A questa prima presentazione parteciperà, ovviamente, l’autore Ignazio Riccio, Ernesto Mahieux, l’attore Giuseppe Gaudino, il regista Giuseppe Miale Di Mauro e altri ospiti.

Modera l’incontro Anna Sgueglia.

PARCHEGGIO GRATUITO