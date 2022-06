Sbandieratori cavesi e trombonieri di Sant’Anna mercoledì 29 giugno dalle ore 19 per le strade di Afragola

Mercoledì 29 giugno dalle ore 19 per le strade di Afragola

“Premio internazionale della città di Afragola Ruggero II il Normanno mitico fondatore di Afragola ideato da Luigi Grillo- La tradizione che si rinnova”

Tutto pronto per il corteo storico che si svolgerà per le strade di Afragola di sbandieratori cavesi e trombonieri di Sant’Anna, mercoledì 29 giugno dalle ore 19.

L’evento si inserisce all’interno della kermesse : “Premio internazionale della città di Afragola Ruggero II il Normanno mitico fondatore di Afragola ideato da Luigi Grillo- La tradizione che si rinnova”.

La rassegna è giunta alla sua XVII edizione e vanta il patrocinato dal Comune di Afragola ed il sostegno della Città Metropolitana di Napoli.

Entusiasta dell’iniziativa Antonio Pannone sindaco di Afragola: “Si tratta di un progetto iniziato negli anni scorsi, ma che a causa del Covid ha avuto una battuta d’arresto. Alla base di tutto c’è la volontà di rivitalizzare l’identità storica e culturale della città partendo dalla grande intuizione che ebbe il fondatore della manifestazione, il professore Luigi Grillo. Ovviamente ci troviamo di fronte ad un percorso rinnovato che mette al centro del progetto le scuole. Tanti ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, hanno partecipato ad una rassegna di cortometraggi, dove ci sono il valore delle identità storico locali e il senso profondo della cittadinanza attiva e della promozione della cultura della legalità.

Si parte da una lettura diacronica che consente un dialogo proficuo tra passato e presente il cui esito valorizza principi, valori ed esperienze che saranno determinanti per il futuro della nostra comunità e per fornire elementi di orientamento per la vera ripresa di cui c’è bisogno dopo più di due anni di emergenza determinata dal Covid”.

Il percorso

Partenza viale S.Antonio – Via Roma via Galliano – corso Enrico De Nicola Piazza Belvedere- via Francesco Russo- piazza xxv Aprile- via Oberdan- corso Garibaldi via Cesare Battisti – Basilica

L’evento vedrà la città di Afragola palcoscenico di un curatissimo e suggestivo percorso di luci .

La kermesse è iniziata il 22/06 con la proiezione di 5 cortometraggi dal tema “Future generazioni al Parlamento” realizzati da altrettanti scuole di Afragola presso il teatro Gelsomino e si concluderà con una serata di Gala a metà luglio.