TANA, il nuovo singolo di Nerè

La cantautrice napole-tana: “Rivendico con cazzimma tutto ciò che sono!”

Neré è Anna de Matthaeis, classe ’88 la cantautrice napoletana dice di sé: <<Sono una lupa di mare con alma latina. Non scappo, vado a caccia delle mie emozioni. Esco dalla TANA delle mie paure e rivendico con cazzimma tutto ciò che sono.

Canto con “arraggia” quel che ho subìto proprio per il mio essere: una donna, fuori dagli schemi che ha sempre dovuto lottare contro ogni pregiudizio, sia di genere sia sociale.

TANA è il mio riscatto emotivo e musicale, la napole-TANA fiera che azzanna con parole e sound. >>

Nel brano la lingua spagnola si mischia a quella napoletana a rimando della dominazione borbonica ed il legame che Napoli ha con l’Argentina, creando una sonorità appunto latina, con l’ulteriore utilizzo dei fiati.

Neré racconta che in viaggio a Barcellona ha scoperto di avere parenti a Buenos Aires e che gli argentini usano la parola tano/a con accezione sia dispregiativa che affettuosa per sottolineare tutti i cliché italiani, che in realtà sono tipici partenopei.

Tant’è che l’etimologia discende da napole-tano, da cui il singolo prende il titolo.

Il trasferimento della cantautrice a Torino la stimola ulteriormente a vivere la sua veracità, nonostante l’umiliazione alla definizione di “Terrona” e “Napuli” e la dinamica cupa della canzone con bass di spessore e synth sono l’influenza dalla black city per poi per poi esplodere nel ritornello come un vulcano e mostrare una donna che si accende della propria femminilità di cui rivendica la libertà, l’indipendenza e di appartenenza.

