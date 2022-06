Centro Ester, campo estivo gratuito per i bambini ucraini e speciali

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Iniziativa sociale dell’Associazione Centro Ester Napoli. Con l’arrivo del grande caldo e con la partenza dei campi estivi in tante strutture cittadine, quello della polisportiva del quartiere di Barra si appresta ad essere davvero speciale. Al Centro Ester potranno frequentare gratuitamente tutte le attività i bambini con qualsiasi tipo di disabilità motoria.

A spiegare i dettagli è il presidente Pasquale Corvino: “Sin dall’inizio del mio arrivo al Centro Ester ho cercato di organizzare manifestazione per i bimbi speciali. Da sempre sono molto attento alle loro esigenze”.

L’attenzione si sposta sulle problematiche attuali: “Purtroppo dopo la pandemia il costo della vita si è alzato ancora di più. Ed io sono consapevole delle difficoltà che incontrano le famiglie che ogni giorno devono scontrarsi con tante difficoltà per questi piccoli che hanno bisogno di maggiore attenzione e di maggiore supporto. Ecco perché potranno frequentare gratuitamente il nostro campo estivo. Metteremo a disposizione i nostri istruttori, tutti specializzati per lavorare con i bambini speciali. Siamo consapevoli anche che molte volte le loro mamme non hanno tempo per poter lavorare e la famiglia quindi ha bisogno di aiuto ancora di più. Ho voluto dare un segnale per spiegare ai piccoli e ai loro genitori che avranno sempre un posto importante al Centro Ester”.

L’Associazione ha dato anche il benestare per ricevere i bambini ucraini e per quelli della comunità cinese che verranno a praticare sport: anche questo un importante segnale di inclusione.

