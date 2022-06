Al via l’Alveare della Pace a Posillipo: incontri e laboratori nel segno dell’intercultura, promossi da Gesco

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Napoli, Istituto Denza

Discesa Coroglio, 9

NAPOLI – Bambini e ragazzi insieme nel nome dell’educazione alla pace e allo scambio tra culture. È questo l’obiettivo dell’Alveare della Pace, promosso da Gesco con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’associazione Terre di Posillipo. Inaugurata questa mattina nei giardini dell’istituto Denza a Napoli alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese e di padre Alex Zanotelli, l’iniziativa prevede un percorso di laboratori e attività ludiche per bambini e adolescenti e fa parte di un progetto culturale e sociale più ampio che ha come obiettivo quello di creare un villaggio della cultura e della pace.

L’Alveare della Pace coinvolge diverse associazioni e cooperative del territorio, tra cui Dedalus, Casba, Assistenza e territorio, Cooperativa Agorà, Cooperativa Era, cooperativa Sepofà, le associazioni Nakotè, Obiettivo Napoli, Casalnuovo coraggiosa, Associazione Peter Pan, Movi, Associazione Tra palco e realtà.

L’iniziativa prevede undici incontri fino al 27 luglio dalle 10 alle 16, tra cui: attività di videomaking, laboratori di lettura, scrittura creativa e poesia, attività ludiche, sportive e di socializzazione, cacce al tesoro, seminari sui valori della pace, dell’integrazione e dell’interculturalità, giochi di gruppo e attività di aikido, laboratori di cittadinanza giovanile attiva. Sono previste inoltre visite guidate al Parco Botanico, alla Biblioteca e allaPinacoteca storica, ai laboratori scientifici ed al Museo archeologico della civiltà etrusca “De Feis” all’interno dell’istituto Denza.

