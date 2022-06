Il ballerino vesuviano Antonio Ciano stravince ai Campionati Italiani di Danza Sportiva

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Un giovane vesuviano tra le stelle della danza sportiva italiana. Il giovane massese Antonio Ciano ha incantato pubblico e giuria durante i Campionati Italiani di Categoria e Assoluti organizzati da FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva che si svolgono in questi giorni (dal 10 al 26 giugno) presso il Palaghiaccio di Catania.

Un vero trionfo per il giovane Antonio che ha fatto il pieno di trofei per il settore danze coreografiche che comprende le discipline: latin style tecnica, latin style sincronizzato, latin style coreografico, freestyle tecnica, freestyle sincronizzato, freestyle coreografico, freestyle battle.

Antonio Ciano, in gara maschile classe C over 17, ritorna sotto il Vesuvio con ben tre medaglie d’oro per aver stravinto nelle gare di samba, chacha e rumba. Secondo posto per la categoria jive. Da ora invece, grazie a queste importante vittorie, un balzo nella classe successiva (classe b).

Un orgoglio non solo per la sua scuola di danza (Paradise Dance Studio) ma per un intero territorio.

