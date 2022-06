A grande richiesta “L’Onna” torna in scena al teatro Nest il 23 giugno alle ore 21 nell’ambito di Giugno Giovani 2022

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’ONNA

liberamente tratto da “L’onda” di Todd Strasser

adattamento e regia Andrea Vellotti

una produzione Nest Napoli Est Teatro – Niu Teatro



Con Luigi D’Amore, Leonardo Di Costanzo, Alessio Galati, Sabrina Incoronato, Alessandra Mantice, Domenico Moccia, Francesco Rungi, Gianluigi Signoriello





A grande richiesta il 23 giugno alle ore 21 torna in scena “L’Onna” nell’ambito di Giugno Giovani 2022, la manifestazione promossa dal Comune di Napoli con eventi pensati dai giovani, per i giovani.



Per l’occasione, il biglietto avrà un costo simbolico di 5 euro.

Siamo davvero padroni della nostra storia? Siamo parte attiva della Storia? In un mondo di “stories”, di vita virtuale più forte di quella reale, nelle nostre vite che scorrono mentre siamo connessi ad altro e ad altri, siamo ancora in grado di riconoscere il potere, la deriva, la follia, la verità (se esiste)?

In una scuola superiore, in una periferia, un professore si trova a discutere con i suoi studenti di Hitler, nazismo, dittatura, e delle ragioni che hanno portato a conseguenze disperate e devastanti, inimmaginabili. Come è potuto accadere? Dove erano gli altri? Perché? La classe, la scuola, l’intero istituto, diventano un laboratorio, nasce una ricerca per rispondere a queste domande, alla possibilità di capire, alla scoperta dell’escalation, alla volontà di riconoscimento. Cosa accade se diventiamo noi la dittatura? Se abbiamo noi il potere?

Domande alle quali proviamo a dare risposta, immergendoci in una realtà che appare lontana, come tutto ciò che è passato o lontano e che sembra non ci riguardi ma che quando ci colpisce ci cambia profondamente. L’Onna è un esperimento teatrale collettivo che prende le sue radici da L’onda, un esperimento reale condotto nei primi anni ’70 da un insegnante di storia in un liceo di Palo Alto in California. La volontà è di ricercare l’essenza del nostro sentire, di come e se è ricattabile, se è corrompibile, se è autentico, se è desiderato sognato amato. L’Onna siamo noi, ieri oggi domani. Sempre. È quello che vogliamo essere? Ciò a cui aneliamo?

L’Onna. C’ ‘a storia nun se pazzea.

Programmazione:



Giovedì 23 giugno ore 21

COSTO BIGLIETTO:

Intero – 5 EURO (GRADITA LA PRENOTAZIONE)

Parcheggio Gratuito.



Informazioni e prenotazioni Whatsapp e mobile: +39 3208681011/+39 3406449278

Sito www.compagniateatronest.it



Per accedere al teatro sarà obbligatorio l’uso della mascherina ffp2.

