Cinquanta bambini del centro di Napoli in visita nella Stanza delle Meraviglie della musica napoletana.

Un momento diverso, rispetto alle consuete ore che i ragazzi passano tra le mura dell’Oratorio di Sant’Eligio nel periodo estivo, quando i volontari Asso.gio.ca per intere giornate spingono su attività ludiche e motorie sempre con spirito educativo nei confronti dei beni monumentali che ci circondano. E anche per offrire a molti di loro un’occasione che non sia la strada.

, presidente di Asso.gio.ca , ha dichiarato: «La musica è la migliore opportunità per far conoscere ai ragazzini le radici della cultura partenopea: nel nostro campo estivo guardiamo non solo ai giochi tradizionali, ma anche e soprattutto alla cultura, con l’obiettivo di far apprezzare e far amare tutto ciò che ha di bello la nostra città, dai monumenti alla musica classica».