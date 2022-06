Casoria in festa per San Ludovico: il programma. Il rito del cero per chiedere la l’intercessione del Santo per la comunità cittadina

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Ludovico da Casoria, si terrà, nel pomeriggio di venerdì 17 giugno, l’offerta del cero al Santo da parte dell’amministrazione comunale. Il programma religioso, voluto dalle suore Elisabettine Bigie, prevede: alle ore 17.00 partenza della Banda Musicale e dei fedeli dalla casa natale del Santo; alle ore 17.15 inizio del corteo, aperto dal Gonfalone della città di Casoria, con Sindaco e autorità civili; alle ore 17.30 arrivo alla Basilica di San Mauro e benedizione del cero da parte del Preposito Curato don Mauro Zurro; ore 17:50 arrivo alla casa natale di San Ludovico. Il primo cittadino, l’avvocato Raffaele Bene, a nome della città di Casoria, porgerà a San Ludovico, l’offerta del cero votivo. Con questo gesto simbolico il primo cittadino chiederà, a nome dell’intera comunità, la protezione del Santo. Alle ore 18:00, ci sarà, poi, la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Gennaro Acampa.

Il rito dell’offerta del cero rappresenta una novità nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo. L’assessorato alla cultura, diretto da Vincenzo Russo, ha voluto istituire per la prima volta questo rito, per chiedere a San Ludovico una benedizione speciale per tutta la comunità cittadina, per rafforzare i vincoli di unità, solidarietà, fraternità e per indicarlo ai giovani quale esempio padre di carità e maestro di virtù.

