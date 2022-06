Unlock Palazzo Allocca Saviano

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Nell’ambito della quarta edizione della rassegna Arte a Palazzo, in collaborazione con il laboratorio Extralab Napoli dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, condotto dal Prof. Rino Squillante, il Comune di Saviano (Na) con la locale Pro Loco “Il Campanile” presenta la mostra d’arte contemporanea UNLOCK che vede la partecipazione di dodici giovani artiste e artisti iscritti ai corsi di Pittura e Tecniche Extramediali dell’Accademia.

Il tema di indagine delle opere esposte riguarda la natura e le nuove modalità di approccio che l’arte adotta per raccontarla e definirne le problematiche e le incertezze del presente.

Il tema dimostra una forte sensibilità da parte degli artisti presenti che hanno una età media di 23 anni.

Le opere esposte sono tutte realizzate con una logica di sostenibilità sia fisica che concettuale utile a riformulare le dinamiche della produzione in sintonia con esigenze di equilibri ambientali.

L’utilizzo di linguaggi diversi come la pittura, l’installazione, il video dimostrano come le dinamiche della ricerca riguardino un eclettismo che non si limita a determinate modalità di realizzazione ma allo sconfinamento e la contaminazione come indicatore di ricchezza dialettica e culturale.

Durante la serata inaugurale si terrà, con una performance relazionale, la presentazione del progetto TRAME di Orgh a cura di Rosa Catalano.

Orgh Project è una piattaforma artistica e sociale, attiva dal 2013, che si occupa di territorio e inquinamento e intende utilizzare l’arte come veicolo di trasmissione di sensibilità e riflessione per il disastro ambientale della cosiddetta Terra dei Fuochi.

Artiste e artisti partecipanti:

Federica Ammendola, Morena Catalani, Raimondo Coppola, Mariangela De Nigris, Gabriella Gaeta, Alessia Martinisi, Teresa Matrone, Francesca Rinaldi, Marina Sarnataro, Claudia Solimeno, Giovanni Topo, Ladifatou Traore.

Mostra a cura di Rino Squillante e Sara Pinto.

Progetto di comunicazione a cura dell’Associazione Sight 1, Marco Gallo e Raimondo Coppola. Coordinamento Carmine Ciccone.

La mostra si terrà presso l’Archivio Storico di Palazzo Allocca a Saviano (Na) in corso Garibaldi 14 dal 22 Giugno al 4 Luglio 2022.

L’inaugurazione avverrà mercoledì 22 giugno alle ore 19,30, la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20, i giorni festivi dalle 10 alle 13. Ingresso libero.

