“Sound – Light e Medicine”, ecco il corso che approfondisce un approccio innovativo e multidisciplinare per le cure mediche

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si terrà il 14 giugno, presso la sede di via Pansini, 5 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con inizio alle 9, il corso di aggiornamento “Sound – Light e Medicine” organizzato con il patrocinio, tra gli altri, di CSV Napoli. L’evento punta i riflettori sulla necessità di un approccio multidisciplinare in Medicina, con particolare riferimento alla donna, tenendo conto di quanto anche affezioni non ginecologiche possano influenzare il suo benessere psico-fisico.

Verranno trattati argomenti innovativi nel campo della prevenzione e della cura delle patologie dei sistemi neuroendocrino, riproduttivo ed immunitario. Sarà analizzata, inoltre, l’influenza di fattori fondamentali per la nostra vita, quali suoni e luce, come ad esempio la funzione della vitamina D sull’organismo umano.

L’arte colorerà l’evento rendendo armonioso il percorso scientifico.

Saranno, inoltre, evidenziate le sinergie fra le varie discipline, in modo da collaborare ed ottenere un approccio globale sia per la prevenzione che per la cura delle problematiche che si sviluppano lungo tutto il percorso di vita. Grande importanza, sarà, inoltre, dedicata alla prevenzione, dall’adolescenza (individuando carenze, intolleranze mediante accertamenti clinici mirati), durante il periodo pre-concezionale e nel corso della gravidanza fino alla menopausa valutando le opportune integrazioni nutraceutiche.

Il corso è dedicato principalmente ai professionisti sanitari, in particolare a quelli con una visione interdisciplinare della Medicina e con particolare sensibilità nei confronti dell’Arte e delle sue implicazioni sulla Medicina stessa.

E’ prevista la partecipazione di ginecologi, urologi, ostetriche/i, endocrinologi, andrologi, medici di medicina generale e di tutti coloro che si sentono affini agli argomenti trattati.

Verranno discusse svariate tematiche, dal ruolo della vitamina D all’applicazione del laser in medicina, fino alle problematiche relative alla menopausa.

In mattinata saranno presentate relazioni sul Sistema Neuroendocrino durante la gravidanza, l’impatto della musica come terapia e non solo.

Nel pomeriggio avranno luogo relazioni suoi suoni, i colori e le loro applicazioni in Medicina.

Il responsabile scientifico del corso è il dottor Fabio Perricone, presidente di MASCOD (associazione per l’impiego delle staminali dal cordone ombelicale in campo medico)

Ufficio Stampa CSV Napoli

Commenti

commenti