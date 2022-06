Il 12 giugno al Nest, la prova aperta di “Senza pensieri”: Il progetto di sviluppo sul laboratorio curato dalla regista Jana Svobodovà con i ragazzi del Nest Napoli Est Teatro nell’ambito del progetto Quartieri di Vita.

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Quartieri di Vita. Life infected with social theatre! 2022 è un nuovo progetto della Fondazione Campania dei Festival realizzato in partenariato con i Cluster Eunic -European Union National Institutes for Culture, di Roma e Napoli e la Regione Campania e per l’edizione 2022 con il sostegno del Ministero della Cultura.

L’intento del progetto è sostenere la pratica degli artisti professionisti invitando a collaborazioni incentrate su genere, razza, disabilità, inclusione, tutela dell’ invecchiamento e altre aree della diversità diffondendo allo stesso tempo un messaggio sulla sostenibilità ambientale.

Nell’edizione 2021 del progetto Quartieri di Vita Life infected with social theatre! su invito della Fondazione Campania dei Festival, Jana Svobodovà, regista teatrale ceca, direttrice artistica e insegnante presso il centro per la ricerca teatrale Archa Lab e dal 2010 direttrice di AKCENT – International Festival of the Documentary Theatre, ha condotto un laboratorio con un gruppo di giovani artisti del gruppo #GiovaniO’Nest.

Domenica 12 giugno al Nest si terrà 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮 su invito 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 “𝗦𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗣𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗿𝗶”, conclusione della prima fase del progetto che ha visto lavorare al teatro di San Giovanni a Teduccio il team di collaboratori di Jana Svobodová composto da 4 persone: light designer, videoartista, regista, assistente alla regia. Con l’obiettivo di creare il format dello spettacolo work in progress.

L’evento è inserito nell’ambito di “Giugno giovani 2022” rassegna proposta dai giovani e dedicata ai giovani, organizzata dal comune di Napoli.

La seconda fase del progetto porterà i #GiovaniO’Nest a Praga nel mese di novembre ospiti del teatro Archa (10 giovani interpreti, 1 assistente alla regia, 1 responsabile del gruppo e 1 traduttore) con l’obiettivo di finalizzare lo spettacolo e presentarlo in anteprima al festival AKCENT 2022.

La terza e ultima fase prevede la presentazione dello spettacolo “Senza pensieri” come performance di apertura del Festival Quartieri di Vita Life infected with social Theatre! 2022. A Napoli presso il Teatro Nest il 26-27 novembre 2022.

La compagnia Nest a dicembre 2016 ha deciso di aprirsi ancora di più al quartiere, organizzando una serie di attività laboratoriali, formative e di visione condivisa, con lo scopo di avvicinare i giovani a rischio al teatro, formando un gruppo dal nome #GiovaniO’Nest. Per alcuni dei ragazzi della compagnia Nest, il teatro è stata l’alternativa ad una vita di criminalità e di delinquenza. Il Nest è riuscito ad attirare in questi anni l’attenzione di molti ragazzi del quartiere, coinvolgendoli anche nella gestione organizzativa della stagione stessa, fino ad arrivare alla creazione di una piccola compagnia “primavera” del Nest. Negli ultimi cinque anni questo gruppo di ragazzi è stato coinvolto in numerosi progetti e spettacoli.

Il forte impatto del lavoro di Jana ha spinto il direttore artistico della Fondazione Campania dei Festival Ruggero Cappuccio a proseguire il lavoro iniziato e a portarlo a termine con lo spettacolo teatrale che sarà presentato sia a Praga, al teatro Archa durante l’Akcent Festival, che a Napoli come spettacolo inaugurale dell’edizione 2022 di Quartieri di Vita life infected with social theatre!

