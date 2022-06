Festa della Repubblica, Tree: “Un paese fondato sul lavoro deve esserlo anche sulla formazione e collaborazione professionale!”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Aversa. Tree, il progetto innovativo ideato da Carlo Girone e Domenico Improda, giovani professionisti aversani, e che fonde coworking, formazione e lavoro, in occasione della Festa della Repubblica 2022 lancia un messaggio chiaro: “Un paese fondato sul lavoro deve esserlo anche sulla formazione e collaborazione professionale!”

Una dichiarazione forte e decisa, da parte del duo di giovani menti “normanne” che hanno scelto di restare all’interno del proprio territorio e di fondare un’attività al servizio dei cittadini di Aversa e dell’interno agro-aversano. Un’utenza molto larga e con un potenziale enorme.

“Un paese fondato sul lavoro deve esserlo anche e soprattutto sulla formazione e collaborazione professionale- affermano i due titolari di Tree – per accedere ad una posizione lavorativa serve prima formarsi e ottenere la giusta certificazione, coerente con il proprio percorso di studi.

E non solo, se un soggetto – precisano i professionisti – sente l’esigenza di voler cambiare mestiere, ha il diritto di intraprendere un nuovo percorso formativo e potenziare le proprie skills, in modo da ottenere una nuova occupazione.”

Girone e Improda fanno poi riferimento all’importanza della collaborazione tra professionisti.

“Lavoro e formazione devono andare di pari passo con la collaborazione professionale! Due o più professionisti o imprenditori che decidono di intraprendere un percorso comune – concludono poi – possono creare solo cose buone: servizi, prodotti, reddito e un futuro a tanti lavoratori. Proprio come facciamo noi!”

Tree è uno spazio che si propone non solo come location per professionisti in cerca di una sede di lavoro dinamica e innovativa e desiderosi di fare rete con altri colleghi, ma anche come ente capace di proporre percorsi di formazione professionale e offerte di lavoro agendo come agenzia esperta anche in questo campo.

