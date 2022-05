Somma Vesuviana, tappa del comizio itinerante di Giuseppe Bianco. Ospiti Daniele Decibel Bellini e Emiliana Cantone

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’appuntamento è per mercoledì 1 giugno alle 20.00 nella piazza antistante la Chiesa di Santa Maria del Pozzo. Si tratta della prossima tappa dei comizi itineranti del candidato sindaco Giuseppe Bianco, che sarà un momento importante per fare il punto della situazione politico-elettorale, con interventi mirati a mostrare il programma della colazione formata da PD, Psi, Primavera Sommese, Onda Bianca – Alternativa Civica, Siamo Sommesi, Per Somma, Lista Bianco (con candidati del Movimento di Popolo) e, più recentemente, da Articolo 1.

Il comizio itinerante si concluderà con due ospiti di eccezione: il dj speaker Daniele Decibel Bellini e la cantante Emiliana Cantone.

