ARTE – Bacheca Artistica (mostra in turnover)

Presso la bacheca dell’Associazione Culturale degli Scettici situata in via Roma/p.za De Marinis, verrà presentata una sequenza di opere fino al 12 Settembre dove si susseguiranno gli artisti dell’hinterland napoletano e non, un estate con un tocco d’ARTE che troverà il clou con la mostra finale degli sketch di ogni Artista partecipante. Saranno tre mesi all’insegna dell’Arte e della Cultura.

La BACHECA ARTISTICA è stata organizzata dall’Associazione Culturale degli Scettici, con il patrocinio morale del Comune di Poggiomarino e del Forum Associazioni di Poggiomarino.

Da domenica 29 maggio 2022 dalle ore 9:30, presso la bacheca sociale sita in via Roma/p.za De Marinis, saranno esposte le prime opere.

La mostra aprirà con le opere dell’Artista Silvia Armenio che è anche la responsabile arte associazione, studentessa di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, “Doniamoci all’arte, ne siamo tutti figli…” la frase che usa ripetere sempre.

La messa in posa delle prime opere è prevista alle ore 19:30 del 28 maggio. Durante la posa delle opere interverranno: l’Assessore alla Cultura dott.ssa Maria Carillo del comune di Poggiomarino e il presidente del Forum delle Associazioni di Poggiomarino avv. Francesco Aliperti.

Poggiomarino 21/05/2022

Il presidente

Michele Iervolino

