GiOtto-studio per una tragedia al Nest

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

di e con Giuseppe Provinzano Drammaturgia del Suono Gabriele Gugliara Luci Fabio Bozzetta Soluzioni sceniche Fernanda Filippi Produzione Babel in collaborazione con A.c. suttascupa aTS Spazio Zero Teatro dei Cantieri/Palermo Viper Theatre di Firenze/Piagge Giuseppe Provinzano

Ultimo appuntamento della stagione teatrale Nest il 28 e il 29 maggio con lo spettacolo “GiOtto-studio per una tragedia” di e con Giuseppe Provinzano, che racconta i tragici fatti di Genova del 2001. SINOSSI

Nel luglio del 2001 a Genova si sono consumati degli eventi di una tragicità epocale, tali da riuscire ad annoverare Genova alla stessa stregua di grandi città palcoscenico di tragedie. Penso a una Genova che come Tebe, come Troia, possa diventare il luogo di una storia che resti nella memoria, luogo del mito e della sua tragedia. Ma questa tragedia oggi non si può rappresentare. Forse potremo farlo tra 100\1000 anni, quando questa memoria sarà divenuta tale: essa non è rappresentabile per il semplice motivo che i fatti in questione non hanno ancora assunto valore di Storia avendo ancora valenza di Cronaca, perché nuovi risvolti emergono quotidianamente delineando nuovi elementi per una drammaturgia, perché i Protagonisti non sono ancora dei Personaggi in quanto ancora Persone. Questa città e la storia\cronaca di quei giorni vivono così questo parossismo tra urgenza di racconto e irrappresentabilità del tutto. Ma questa storia va raccontata. Ne ha tutto il diritto. Ne abbiamo tutto il dovere. Gli elementi perché questa rappresentabilità prenda atto d’altronde ci sono tutti:

Abbiamo un ragazzo morto da assurgere ad eroe e\o vittima. Ne abbiamo un altro, assassino, candidato ad anti-eroe e\o vittima. Abbiamo “8 re” che malgrado tutto hanno passato un bel weekend. Abbiamo il loro esercito, che impavido, ha seminato il terrore tra le folle. Abbiamo circa 500000 persone che già hanno gridato in “coro”.

NOTE DI REGIA

In attesa che i tempi per una tragedia siano maturi ho delineato la forma drammaturgica determinata dall’accadimento degli eventi.

In tal senso la struttura della tragedia classica mi è venuta in soccorso quale primo tassello perché questa inizi ad andare in scena:

Un prologo per raccontare in forma spettacolare l’organizzazione dell’evento da ogni punto di vista.

Una parodos: l’ingresso del “coro” dei manifestanti e delle loro idee.

Gli stasimi, quali commento del coro, sono affidati a una drammaturgia sonora realizzata con sonorità-live from Genova ‘O1.

2 episodi, 2 facce della stessa medaglia: un black block e un poliziotto.

Un messaggero: come in ogni tragedia che si rispetti, racconterà ciò che gli occhi non hanno potuto vedere: le atrocità di Bolzaneto.

Un esodo: il coro esce…lascia Genova, lasciando le proprie considerazioni

Programmazione: Sabato 28 maggio ore 21; Domenica 29 maggio ore 18. COSTO BIGLIETTO:

Intero – 12 EURO Biglietto acquistabile sul sito –> http://www. compagniateatronest.it/site/ 28-29-maggio-2022-giotto- studio-per-una-tragedia/ Parcheggio Gratuito. Informazioni e prenotazioni Whatsapp e mobile: +39 3208681011/+39 3406449278 Sito www.compagniateatronest. it Per accedere al teatro sarà obbligatorio l’uso della mascherina ffp2.

Commenti

commenti