Conversazioni con gli scrittori in riva al mare, Beppe Signori presenta FUORIGIOCO. Perde solo chi si arrende

Giovedì 26 maggio alle 19 Beppe Signori presenta FUORIGIOCO. Perde solo chi si arrende (Sperling & Kupfer). È l’autobiografia dell’ex calciatore del Foggia allenato da Zeman, nonché della Lazio, del Bologna, della Sampdoria e della Nazionale azzurra finalista ai Mondiali USA ’94 (sconfitta in finale ai rigori dal Brasile). Si alternano pagine di calcio giocato, intimità, accuse di calcio scommesse e desideri di diventare allenatore per i talenti più giovani. Dall’ arresto alla radiazione , dall’ assoluzione alla grazia definitiva concessa dai vertici FIGC.

Dal 28 aprile, di giovedì al tramonto, storie private, romanzi, autobiografie, indagini, mémoire e saggi al Lido Varca d’Oro di Varcaturo.

rassegna curata da Vincenzo Imperatore

Nel salotto del Lido Varca d’Oro di Varcaturo – diretto dal manager Salvatore Trinchillo – ancora una conversazione per I VARCAUTORI . Dopo l’esordio con Gianluca Barbera, e il bis con Christopher Ward, giovedì 26 maggio tocca al campione di calcio Beppe Signori, che per la rassegna curata da Vincenzo Imperatore verrà a presentare il libro Fuorigioco. Perde solo chi si arrende (Sperling & Kupfer). Dedicato ai figli, il volume si snoda in 11 capitoli. Proprio quanti sono i giocatori in campo nelle partite di pallone.

Giuseppe Signori, detto Beppe, è il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Piacenza, Foggia, Lazio, Sampdoria e Bologna, città nella quale tuttora vive. Dal 1992 al 1995 è stato giocatore della Nazionale di calcio italiana, con cui ha disputato i Mondiali di USA ’94, sotto la direzione di Arrigo Sacchi. Il 1° giugno 2011 è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta legata al calcioscommesse e il successivo 9 agosto la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) lo ha radiato a vita. Dopo dieci anni di processi istituiti da più tribunali (Cremona, Bologna, Modena, Piacenza), viene assolto da tutti i capi di accusa per i reati non caduti in prescrizione, e il 1° giugno 2021 viene riabilitato dalla FIGC con un provvedimento di grazia emesso dal presidente Gabriele Gravina.

