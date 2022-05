Evo International Olive Oil Contest, le migliori produzioni mondiali in vetrina nei Campi Flegrei

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

In dirittura d’arrivo l’edizione 2022 di Eiooc il contest Internazionale dedicato all’extravergine di tutto il mondo. La settima edizione di Evo International Olive Oil Contest (EVO IOOC Italy) punta sull’incantevole scenario dei Campi Flegrei per incoronare i migliori, scelti fra gli oltre 800 oli in lizza.

EVO International Olive Oil Contest® ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il settore dell’olio extravergine di oliva di altissima qualità e quello dei condimenti a base di olio EVO.

Le selezioni sono ospitate dal Nabilah Exclusive Beach Club di Bacoli, mentre la premiazione, in programma il 21 maggio, sarà ospitata dal Castello di Baia.

Sull’evento Luca Iannuzzi del Nabilah Exclusive Beach Club ci racconta: “Sono felice ed orgoglioso che manifestazioni di questa rilevanza internazionale e di una certa esclusività, si tengano nella mia struttura. Questo sia per la manifestazione che per i giudici che presenziano. Queste iniziative fanno bene al nostro Paese e alla nostra comunità a prescindere dagli aspetti economici. Ringrazio Simona, Stefania e tutto il team che ha voluto fortemente che EIOOC si tenesse da noi”.

“Il nostro è il terzo concorso più importante al mondo. Per me è stato importante portarlo nella zona flegrea. Il concorso è mondiale ed è l’occasione per offrire visibilità alla zona che lo ospita” spiega l’organizzatrice Sabrina Colombo che aggiunge: “La vetrina turistica è un fattore che interessa sia me che Luca Iannuzzi. Il Nabilah è il partner giusto perché ha creduto nel progetto sostenendolo. Ed una volta iniziate le selezioni stanno offrendo altissima professionalità”.

L’attenzione si focalizza sulla zona flegrea come attrattore per molti eventi: “Questa è una zona prevalentemente scelta per le cerimonie familiare come i matrimoni. Adesso sull’onda di Procida capitale della cultura, si cerca di generare eventi sul tema. Al Nabilah abbiamo fatto già un evento in occasione della giornata mondiale delle balene, mentre in autunno faremo un festival dedicato al teatro” conclude Sabrina Colombo.

Quest’anno il concorso ospiterà giudici provenienti da: Giappone, Israele, Spagna, Portogallo, Argentina, Cile, Italia, Canada, Grecia, Turchia e Tunisia. Possono accedere al concorso solo i produttori in grado di garantire la tracciabilità e la provenienza dei loro prodotti.

A valutare le caratteristiche organolettiche oltre che il gusto degli oli c’è una giuria d’eccellenza, composta da professionisti di respiro internazionale. I giurati assaggeranno i prodotti che saranno serviti in incognito per garantire la massima trasparenza e dovranno valutarli.

Un po’ di storia. Nato nel 2016 da un’idea del Dottor Antonio G. Lauro, il Contest fin dalla prima edizione è stato inserito dal World Ranking Extra Virgin Olive Oil (organizzazione specializzata nella promozione dei migliori EVOO) tra i primi cinque concorsi internazionali sull’olio extravergine di oliva e primo in Italia.

Previsto anche un incontro con i giudici di EVO IOOC Italy per la degustazione guidata alla cieca di alcuni oli EVO del contest e il confronto diretto con i produttori per esaurire qualsiasi tipo di curiosità.

Questo l’elenco dei premi che saranno assegnati:

3 Best International

EVO IOOC 2022 Best International Award – North Hemisphere 2022

EVO IOOC 2022 Best International Award – South Hemisphere 2022

EVO IOOC 2022 Best International Flavoured EVOO 2022

6 Best in Class

EVO IOOC 2022 Best International DOP/IGP – North Hemisphere 2022

EVO IOOC 2022 Best International Organic – North Hemisphere 2022

EVO IOOC 2022 Best International Monovarietal – North Hemisphere 2022

EVO IOOC 2022 Best International Coupage – North Hemisphere 2022

EVO IOOC 2022 Best International Monovarietal – South Hemisphere 2022

EVO IOOC 2022 Best International Coupage – South Hemisphere 2022

9 Best Of Country

EVO IOOC 2022 Best Of Argentina 2022

EVO IOOC 2022 Best Of Brazil 2022

EVO IOOC 2022 Best Of Greece 2022

EVO IOOC 2022 Best Of Israel 2022

EVO IOOC 2022 Best Of Italy 2022

EVO IOOC 2022 Best Of Portugal 2022

EVO IOOC 2022 Best Of Spain 2022

EVO IOOC 2022 Best Of Tunisia 2022

EVO IOOC 2022 Best Of Turkey 2022

3 Premi speciali (Special Award)

EVO IOOC 2022 Campi Flegrei Best of Regione Campania 2022

EVO IOOC 2022 Ràul C. Castellani Best of South America 2022

EVO IOOC 2022 Almendrados dulces 2022

Eventi collaterali:

Dal 20 maggio sono previste attività sul territorio Flegreo.

20 Maggio

OLIO IN FABULA si prefigge di rendere più consapevoli i bambini del valore degli oli extravergine di oliva. I piccoli studenti potranno imparare il processo con mini- frantoi.

Un evento di educazione alimentare dedicato agli studenti delle scuole primarie di

Monte di Procida.

L’obiettivo del laboratorio è educare le nuove generazioni a una alimentazione sana, sostenibile, garante della conservazione della biodiversità, delle terre olivicole e dei suoi abitanti.

Seminari al Castello di Baia:

15.30 – 16.30 La registrazione del Marchio! Non sempre va tutto liscio come l’olio! A cura di Alessandra Tedesco, Responsabile Marchi di Barzanò & Zanardo Intellectual Property Strategic Consulting

16.40 -17.40 “Tecnologia degli impianti oleari, strumento di crescita per i frantoi”. A

cura di Domenico Lorusso, Clemente Industry.

17.40 – 18.40 Come raccontare un olio d’eccellenza? Consigli pratici, best practices e strategie per comunicare al meglio su Facebook e Instagram. A. cura di Dott.ssa Elena Fiorani, Growth Hacker in Open Search Group.

21 Maggio

9.30 – 10.30 Il quadro della distribuzione in America: Importatori, Distributori, Broker, Supermercati nazionali, Supermercati regionali. A cura di Lucio Miranda, Presidente di ExportUSA

10.50 – 13.30 “Italia olivicola olio, sempre olio, fortissimamente olio!”

Investire in sostenibilità e tracciabilità certificate per un extravergine premiato dai mercati. A cura di “Italia Olivicola” con Il vice presidente Luigi Canino, Vincenzo Verdoliva, Maria Luisa Ambrosino, Alberto Grimelli e dottor Valerio Cappio.

Per partecipare ai seminari bisogna registrarsi inviando una e-mail a: info@evo- iooc.com indicando il numero di iscrizione al concorso EVO IOOC Italy.

Ore 17.00 nella spettacolare Piazza d’Armi del Castello di Baia, con una splendida veduta del Golfo di Pozzuoli, si terrà la Cerimonia di Premiazione della settima edizione di EVO IOOC Italy 2022. Evento aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.

