Salumeria Upnea festeggia il settimo compleanno

Domenica 22 maggio si festeggia il settimo compleanno del bistrot napoletano: dalle ore 18.30 torna il “caperitivo” tra musica live, focacce e polpettine

Napoli, 17 maggio 2022 – Arriva al settimo anno dall’apertura il noto bistrot sito nel cuore del centro storico di Napoli (Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 35): domenica 22 maggio, infatti, si festeggerà all’insegna dell’arte e del gusto.

Per l’occasione, dalle ore 18.30 in poi, a Salumeria Upnea tornerà il “caperitivo”: una formula per la quale ciò che si prepara durante l’orario di aperitivo viene offerto, mentre il cliente paga solo ciò che consuma da bere. Per festeggiare e per recuperare tutto ciò che in quest’ultimo periodo ci siamo persi, l’appuntamento nel vicoletto sarà allietato, oltre che da pizze, focacce e polpettine, dal concerto acustico “In folk we trust” di Sara Piccolo e Viviana Ulisse. Si tratta di una rollercoaster tutta al femminile con un’identità e missione ben precise: tenere in vita, interpretandoli in chiave personale, temi della tradizione pur sempre presenti nella nostra quotidianità. A seguire il dj-set di Paolo Meo .

Ricordiamo che oltre a un menù in cui si spazia da panini artigianali a piatti della tradizione – il tutto realizzato con prodotti di altissima qualità –, l’atmosfera è un altro dei motivi che fa di Salumeria Upnea tappa obbligata per turisti, napoletani e non solo: riferimenti alla tradizione, elementi della cultura pop partenopea ed esposizioni fotografiche permanenti dialogano in armonia con lo stile industrial che caratterizza la struttura.

A seguito della pandemia da Covid-19, poi, si è fatto di necessità virtù: il vicolo antistante al bistrot è stato ampiamente riqualificato; da luogo abbandonato qual era, ora – dopo un lungo lavoro di ristrutturazione – è diventato una romantica location dove poter pranzare, cenare o semplicemente consumare un aperitivo e, al contempo, ammirare i coloratissimi murales di Michele Wuk (un Cristo con la mascherina che vigila sul distanziamento sociale; l’ultima cena e la copertina dell’album “Terra mia” di Pino Daniele).

«Il progetto di Salumeria – racconta lo chef e socio fondatore, Luigi Crispino – nasce da un’enorme passione che ci ha portati dalla chimica alla cucina, spingendoci a ricercare il sapore dei singoli prodotti nel loro momento di apice. Un lavoro più approfondito sul giusto pezzo di carne, una selezione attenta della verdura e una scelta accurata del vino in accompagnamento ci permettono di esplorare nuovi piaceri del gusto e di evitare gli sprechi.»

“Così si fa!” recita il claim di Salumeria Upnea, ristorante/bistrot in cui l’attenzione al cibo di qualità, cucinato rispettando o rivisitando la tradizione, s’incontra con la passione per le arti.

Giorni e orari di apertura: dal lunedì alla domenica dalle ore 12,15 alle 16,15 e dalle 19 alle 23,45 (chiusi di mercoledì).

