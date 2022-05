Elezioni a Somma Vesuviana, Nocerino: «Con “Siamo Sommesi” percorso di identità e appartenenza»

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

«Il progetto di Siamo Sommesi viene da lontano e, soprattutto, intende andare lontano: è un percorso di identità ed appartenenza ad un territorio che negli ultimi tempi è stato mortificato da una sostanziale incapacità di programmare e prendere iniziative concrete». Così Peppe Nocerino, candidato al consiglio comunale nella lista “Siamo Sommesi”, a sostegno di Giuseppe Bianco, chiarisce le ragioni della sua candidatura e della composizione della lista.

«Le parole sono importanti: dire “Siamo Sommesi” vuol dire affermare tutto l’amore per una città che ha storia, tradizione e cultura e che merita tanto. Non si tratta solo di fare annunci, ma di perseguire progetti concreti per lo sviluppo del territorio», aggiunge Nocerino.

