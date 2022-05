ANPA Campania presenta ‘Agricoltura e Salute: percorsi di longevità’

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento il 20 maggio all’Hotel “L’Incontro” ad Ariano Irpino (AV) per riflettere sul ruolo delle Istituzioni e della società civile nella vita dei pensionati agricoltori

Venerdì 20 maggio, ore 10:00, ad Ariano Irpino (AV), presso Hotel “L’Incontro” in via Foresta n.26, si terrà la Giornata ANPA Campania 2022 dal titolo ‘Agricoltura e Salute: percorsi di longevità’.

Il convegno, fortemente voluto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori Campania e dalla stessa ANPA Nazionale, mira a sensibilizzare sulle esigenze e necessità della terza età in un periodo particolarmente complesso come quello post Covid-19, e sull’attenzione e il sostegno che le Istituzioni e il mondo civile devono riservare ai nostri pensionati.

Durante l’emergenza sanitaria, infatti, la categoria è stata particolarmente penalizzata a causa di un’assistenza medica non sempre adeguata e, in molti casi, l’isolamento subito a causa del confinamento, ha acuito in maniera drammatica le problematiche di natura psicologica.

Riservare un budget maggiore al comparto sanitario, assicurare una sana alimentazione puntando anche sulle eccellenze enogastronomiche che rendono la Campania regione leader nell’ambito della Dieta Mediterranea, incoraggiare un corretto stile di vita, appaiono fattori determinanti per tutelare i nostri cari ed accompagnarli nei loro ‘percorsi di longevità’.

Durante l’evento si parlerà di: assistenza domiciliare, accesso alle prestazioni, medicina territoriale, agricoltura e salute, nutraceutica, consorzi dei servizi sociali e politica regionale per la “terza età”.

In merito all’imminente appuntamento il Presidente di ANPA Confagricoltura Campania, Cristoforo Imperato, ha dichiarato:

“Nella giornata del 20 maggio 2022 l’ANPA Confagricoltura Campania celebrerà la Giornata del Pensionato in Agricoltura 2022. Valorizzare l’esperienza delle generazioni che in passato sono state parte attiva del nostro mondo, oltre che essere doveroso, è motivo di profondo orgoglio per l’Associazione che mi onoro di rappresentare.

La Salute è una ricchezza complessa da preservare e lo sarà solo se diventerà interesse comune del singolo, ma anche delle Istituzioni tutte”.

A prendere parte al convegno, oltre al Presidente Imperato, saranno:

il Dott. Rizieri Buonopane – Presidente della Provincia di Avellino;

l’On. Vincenzo Alaia – Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania;

l’On. Maurizio Petracca, Vicepresidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania;

l’On. Generoso Maraia – Componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati;

il Dott. Fabrizio Marzano – Presidente di Confagricoltura Campania;

il Dott. Angelo Frattolillo – Presidente di Confagricoltura Avellino;

il Segretario Nazionale ANPA, Angelo Santori.

