Verità per Paciolla, senatore Ruotolo:”Con i suoi genitori appello al presidente Draghi e al ministro Di Maio”

“Verità e giustizia. A quasi due anni dalla morte di Mario Paciolla, cooperante dell’ Onu, i suoi genitori dalla loro Frattamaggiore, comune del napoletano, dov’è sepolto, chiedono alle istituzioni di fare presto. È vero sono indagini lunghe, rese ancora più complicate dal fatto che la morte sia avvenuta a San Vicente del Caguan, in Colombia. Per questo motivo, insieme a loro, ci rivolgiamo al Governo e in particolare al presidente del Consiglio Draghi, al ministro degli Esteri Di Maio affinché dopo 22 mesi, si scriva una pagina di verità su Mario Paciolla, un Giusto che credeva nella pace e lavorava per costruirla. Oggi in sua memoria è stata piantata una quercia da sughero nel Percorso dei Giusti del Giardino Biodiverso del Liceo Scientifico-Linguistico ‘Carlo Miranda’ di Frattamaggiore”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo che oggi ha partecipato all’inaugurazione del Percorso dei Giusti del Giardino Biodiverso del Liceo Scientifico-Linguistico ‘Carlo Miranda’ di Frattamaggiore”.