Never Too Late Multiplier Event Internazionale

L’educazione come pratica della libertà: come incoraggiare giovani adulti fuoriusciti dal percorso scolastico a sviluppare, riconoscere e valorizzare le proprie competenze

19 maggio 2022 ore 9.30 -12:00

Sede:Officine Gomitoli di Dedalus Cooperativa Sociale, Napoli, Piazza Enrico de Nicola 46

Il 19 maggio 2022, nella sede di Officine Gomitoli di Dedalus, si tiene una riflessione sull’educazione per giovani adulti, tra i 16 ed i 30 anni, con scarse competenze di base.

L’evento è la conclusione del progetto internazionale Never Too Late, New Tools for Learning in adult age, finanziato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ e INDIRE Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Innovativa realizzato insieme a altri cinque stati: Austria, Grecia, Germania, Portogallo e Spagna. Tutti paesi toccati da criticità politiche dovute al mancato sostegno ai processi di integrazione e inclusione di persone in particolari condizioni di disagio, soprattutto con background migratorio e con un alto tasso di disoccupazione.

Il progetto è nato per incoraggiare giovani con bassi o nulli livelli di scolarizzazione, a sviluppare o migliorare le competenze base per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa.

Introduce e coordina i lavori Gennaro Rovito, DS CPIA Napoli città 1 membro di RIDAP (rete italiana istruzione per adulti).

È previsto l’intervento di Paolo Mazzoli, già direttore generale INVALSI, sul fenomeno della dispersione scolastica e sull’importanza di prevenire l’abbandono scolastico, imparando a leggere i campanelli d’allarme.

Vittoria Gallina, responsabile italiana per le indagini Ocse IALS (International Adult Literacy survey) e ALL (Adult Literacy and Lifeskills) illustra i risultati dell’indagine Pisa 2018 su studenti e scuola in Italia.

Annamaria Palmieri, ex assessora all’Istruzione del Comune di Napoli, attualmente DS Istituto professionale di Torino nel quartiere Barriera di Milano, parteciperà sull’importanza dell’orientamento scolastico, strumento chiave per la vera valorizzazione delle intelligenze, ancora poco utilizzato. Giovanni Lolli, Presidente del Centro di Formazione Professionale Fondazione San Giuseppe, Cfp Cesta di Ferrara, racconta l’esperienza e il modello di intervento della Fondazione per il recupero dei giovani NEET.

L’evento è aperto a tutte e tutti coloro che si occupano di scuola, istruzione, immigrazione, marginalità urbane e accoglienza.

Info: a.boffa@coopdedalus.org nevertoolate@gmail.com

Tel. 081293390 Referente Ada Boffa

