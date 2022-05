BUCCIANO SOCCER ACADEMY – SUMMER CAMP

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dal 13 al 24 Giugno, a Bucciano presso l’impianto sportivo Comunale, un’opportunità di crescita sportiva e sociale per giovani atleti

Manca sempre meno alla Prima Edizione del Summer Camp a Bucciano (BN).

A partire dal 13 Giugno, fino al 24 Giugno, presso l’impianto sportivo comunale del comune pedemontano, si terrà il primo Summer Camp dedicato ai giovani calciatori dai 5 ai 16 anni, che si confronteranno con tecnici qualificati, ex calciatori professionisti di Serie A e Serie B ed animatori.

Una dieci giorni dedicata al calcio, ma anche alle attività di socializzazione, al divertimento, allo stare insieme nel rispetto delle regole e degli altri.

Una opportunità importante per tutti i ragazzi della Valle Caudina, organizzata e promossa dalla Bucciano Soccer Academy, la scuola calcio che da qualche anno è nata proprio a Bucciano.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.30, i giovani atleti si cimenteranno in allenamenti, mini tornei, attività ricreative, giochi da tavolo e tanto altro.

Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio navetta, completamente gratuito.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, nella persona di Salvatore Rea, giovane buccianese e responsabile della Bucciano Soccer Academy.

“Sono grato innanzitutto alla amministrazione comunale per averci supportato ed incoraggiato e per aver dato l’ok all’utilizzo dell’impianto sportivo di Bucciano. Riteniamo che il Summer Camp possa essere una opportunità importante per tutti i giovani di Bucciano e della Valle Caudina per stare assieme, divertirsi, socializzare ed imparare a rispettare le regole. Ci faranno compagnia – ha poi concluso Rea – tecnici specializzati ed ex calciatori professionisti. Una opportunità da cogliere al volo per tutti i giovani che vorranno mettersi in gioco e che sognano un futuro da atleti professionisti. Lo sport è vita – ha concluso lo stesso Rea – è salute, aggregazione, partecipazione. Noi ci impegneremo a garantire ed assicurare due settimane di svago e relax ai nostri giovani ragazzi, nel rispetto delle regole ed attraverso una sana competizione”.

Appuntamento fissato al 13 Giugno, dunque, quando prenderà il via ufficialmente la prima edizione del Summer Camp a Bucciano.

