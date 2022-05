MAMMA DAY 2022 Continua l’impegno di Federcasalinghe per le comunità energetiche solari

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

CONVEGNO

Venerdì 6 maggio, ore 10.00

Feltrinelli, Sala Capriate, via Roma 281 – Pomigliano D’Arco (NA)

Prosegue l’impegno di Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe, insieme con ANTA, l’Associazione Nazionale per la tutela dell’ambiente, in favore della diffusione di una corretta informazione sull’impiego delle energie rinnovabili, con azioni concrete sul territorio. Venerdì 6 maggio, ore 10.00, ci sarà il convegno Mamma Day 2022, che include per l’occasione il progetto Famiglie nel Sole: un focus di iniziative che a partire dalla Campania saranno estese anche in altre Regioni d’Italia. A ospitare l’evento sarà l’amministrazione comunale di Pomigliano D’Arco, che ha scelto come sede dell’incontro la Feltrinelli di via Roma 281. Saranno due le tematiche su cui verterà l’incontro: i piccoli comuni, e la loro opportunità di trasformarsi in centri promotori di una economia solare che coinvolga anche le aree urbane; le proposte per le grandi città.

I comuni con una bassa densità di popolazione, soprattutto in Campania, hanno una grande ampiezza territoriale, che li rende maggiormente ricettivi alla transizione energetica verso fonti pulite e autonome di produzione. Interverranno al convegno, tra gli altri: il vice presidente del Consiglio Regionale in Campania, Valeria Ciarambino; il presidente nazionale Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Federica Rossi Gasparrini; il presidente Nazionale ANTA Ennio Maccari; i sindaci dei Comuni di Pomigliano D’Arco, Brusciano e Torrioni. L’evento sarà moderato da Dominique Testa presidente regionale Federcasalinghe.

INTERVENTI

Gianluca Del Maestro, sindaco del Comune di Pomigliano d’Arco

Salvatore Esposito, assessore alle Politiche sociali e lavoro del Comune di Pomigliano d’Arco

Mariangela D’Auria, assessore all’Ambiente, parchi, Città Intelligente del Comune di Pomigliano d’Arco

Rosanna Genni, assessore all’Istruzione, Politiche giovanili, Pari Opportunità e Sport del Comune di Pomigliano d’Arco

Federica Rossi Gasparrini, presidente nazionale Obiettivo Famiglia Federcasalinghe

Ennio Maccari, presidente Nazionale ANTA

Giacomo Romano, sindaco Comune di Brusciano (NA)

Annachiara Oliviero, sindaco del Comune di Torrioni (AV)

Valeria Ciarambino, vice presidente del Consiglio Regionale per la Regione Campania

