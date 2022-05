Grande seguito per il convegno tenutosi nell’Auditorium dell’Hotel Tiempo sabato 30 aprile 2022 a Napoli sulla figura di guida Carlo Casini, Fondatore del Movimento per la Vita e Cofondatore del Forum delle Associazioni sociosanitarie

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

In merito Aldo Bova Presidente del Forum delle Associazioni sociosanitarie, aveva dichiarato:

“Viviamo un’epoca storica problematica e difficile, in cui palesemente va riducendosi il riconoscimento della vita, come dono, come bene indisponibile e va appannandosi sempre più il riconoscimento della dignità della vita presente in tutti, anche nei più fragili e più deboli. Questo si accompagna a stravolgimento dei valori principali, necessari per una vita in condizioni di serenità, di pace, di giustizia, di solidarietà. Per questo abbiamo bisogno di agire nella concretezza del mondo e della vita concreta impregnando di valori sani la comunità in cui viviamo con l’esempio concreto, per essere credibili. A tal fine desideriamo avere come figura guida Carlo Casini, che è stato Fondatore del Movimento per la Vita e Cofondatore del Forum delle Associazioni sociosanitarie”. Bova aveva aggiunto : “Per conoscere meglio Carlo Casini, che ha agito con grande competenza, sempre al fianco del Magistero della Chiesa ed alla luce del Vangelo, nella magistratura, in politica, nel sociale con una capacità relazionale esemplare, abbiamo organizzato un convegno sul tema : Carlo Casini, Testimone di Misericordia. Desideravamocon questo evento delineare con contributi di Persone che lo hanno conosciuto in azione nei vari settori del suo impegno, far emergere l’opera da lui svolta , i contributi da lui offerti al servizio del Bene Comune, in famiglia , nel sociale, nel lavoro da magistrato, nell’impegno come politico, con lo stile delicato e signorile che lo caratterizzava.

La misericordia è il sentimento con cui il Signore guarda l’uomo, come suo figlio. La misericordia , indicata nel verbo evangelico “splanchnizomai” e nel sostantivo ebraico(rahamin= grembo materno), è la condizione di amore, di partecipazione viscerale con cui Gesù ha sempre guardato, approcciato e seguito i fragili, i sofferenti.

Carlo Casini nel suo concreto vivere ha portato dentro di sé la misericordia, il rahamin .

Fare mente locale su Carlo Casini sarà utile per le quattrocentomila persone , che sono nella grande famiglia del nostro Forum, per avere come guida e maestro esistenziale un Uomo , che ha vissuto, testimoniando la Misericordia”.

