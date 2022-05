0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Aperitivo con Marco Parente

Venerdì 6 maggio dalle ore 19,00

Piccola Galleria Resistente

Studio di Antonio Conte

Vico Santa Maria a Lanzati 23, Napoli

Prenotazione obbligatoria

La Piccola Galleria Resistente (PGR) si apre alla musica ed ai musicisti. Venerdì 6 maggio dalle ore 19,00 lo Studio di Antonio Conte ospita il primo appuntamento del format Aperitivo con l’artista.

L’esordio è affidato a Marco Parente, musicista e cantautore della scena indie, napoletano di nascita ma toscano di adozione. Per la sua serata, intitolata Ready Made Life, Parente sarà Intervistato da Erica Prisco e presenterà il suo ultimo album: Life.

Per Ready Made Life il cantautore prende spunto da una celebre frase di Marcel Duchamp, con cui condivide il giorno di nascita: “[…] mi sono servito dell’arte per stabilire un modus vivendi, una specie di metodo per capire la vita, cercare cioè il momento di fare della mia stessa vita un’opera d’arte[…]“.

Vuole quindi offrire un’esperienza a tutto tondo in cui, attraverso le parole, le note e la voce, mette in scena se stesso nello studio di un pittore.

La serata evento mette in dialogo artista e pubblico, ovvero, per dirla con le parole dello stesso Parente, incomincia con l’occhiata dello spettatore e finisce col suo sbattere di ciglia.

L’album Life è l’ultimo della trilogia #POE3ISNOTDEAD in cui figurano gli EP American Buffet e I Passi Della Cometa – Marco Parente suona Dino Campana, entrambi del 2020.

È il nono album solista di Parente e riguarda la vita quotidiana, quella che continua a fluire nonostante il sentore di assurdo e di irrisolto che ci circonda, nonostante il cambiamento dei comportamenti e del sentire portato dalla pandemia, la quale diventa rumore di fondo grazie alla capacità umana di abituarsi a tutto.

Dieci tracce che attraversano le sfumature del vivere, dal brano di apertura Nella Giungla, in cui le immagini sono sperimentazioni fotografiche dello stesso cantautore, passando per Ma quand’è che si ricomincia da capo che incarna l’attesa interminabile di una rinnovata normalità, e giungendo infine a Bar 90 che chiude l’album e che, anche se “dopo gli alieni, siamo noi la specie più irrisolta” apre alla speranza del rinascimento dell’umanità attraverso l’amore.

Ready Made Life – Aperitivo con Marco Parente

Venerdì 6 Maggio dalle ore 19,00

Studio di Antonio Conte – Vico Santa Maria a Lanzati 23, Napoli

Prenotazione obbligatoria al 3490550376

Previsto un piccolo contributo per la serata

Per informazioni: Facebook – https://www.facebook.com/events/1001369047448964

Note biografiche

Marco Parente nasce il 28 Luglio 1969, lo stesso giorno di Marcel Duchamp. Comincia la sua carriera come batterista dei C.S.I..

Nel 1996 avvia il suo percorso da solista, esordendo con Eppur non basta a cui partecipano ospiti del calibro di Carmen Consoli e Cristina Donà.

In seguito pubblica Trasparente (del 2002, prodotto da Manuel Agnelli degli Afterhours, che contiene Farfalla pensante, brano poi interpretato anche da Patty Pravo), Neve ridens, La riproduzione dei fiori e Suite Love (del 2013 prodotto da Taketo Gohara).

La trilogia # POE3 IS NOT DEAD è composta da American Buffet, I Passi Della Cometa – Marco Parente suona Dino Campana e Life.

American Buffet è pubblicato con il suo soprannome da tredicenne, ovvero Buly Pank, ed è un disco composto pensando all’America come un grande film dove abbuffarsi, masticare bene ed infine risputare tutto in un finto-americano. In fondo loro ci hanno colonizzato l’inconscio, allora perché non giocarci su a “Cortocircuiti culturali” e a “Grande truffa rock’n’roll”.

I Passi Della Cometa è un sentito omaggio in forma di partitura e performance al poeta Dino Campana ed ai suoi versi impregnati di ritmo e melodia. Life, infine, nasce come concept album e canta gli elementi della vita e del quotidiano.

Artista poliedrico, Parente è un grande appassionato di poesia e amico del poeta statunitense Lawrence Ferlinghetti, cui è ispirato il brano Fuck (he)art & Let’s dance di Trasparente e la cui voce compare in testa e in coda di URSS BLUES di American Buffet.

Parente si dedica inoltre a numerosi progetti paralleli, come gli spettacoli Paradiso, Inferno, Piano terra (2001), Cuore distillato (2004), Il Rumore dei Libri (2005) e Il Diavolaccio (2009), i libri Testa, di’ cuore – Work in progress/Work in regress (1998, City Lights Firenze), Libro trasparente (2002, City Lights Firenze e Cuore distillato (2004, Maelström Editions). E realizza, insieme ai Proiettili Buoni, una sorta di super gruppo comprendente anche l’amico Paolo Benvegnù, l’album omonimo.

