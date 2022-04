Festa del Lavoro, Tree: “Aversa nuova sede strategica per il mercato del lavoro!”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Aversa. Carlo Girone e Domenico Improda, i giovani professionisti che hanno dato vita al progetto innovativo Tree che fonde coworking, formazione e lavoro in occasione della Festa del Lavoro 2022 lanciano Aversa come nuova sede strategica per il mercato del lavoro.

Una dichiarazione convinta e basata sull’impegno quotidiano del progetto nei confronti della platea della città normanna e dell’intero agro aversano che conta un numero cospicuo di soggetti in cerca di lavoro, formazione e collaborazione professionale.

“Aversa ha un potenziale incredibile in termini di opportunità legate ad offerte di lavoro –affermano i titolari di Tree– percorsi di inserimento lavorativo per giovani under 35, e soggetti espulsi dal mercato del lavoro, per non parlare delle occasioni che grazie al nostro progetto stanno emergendo in merito a collaborazioni tra professionisti.

In occasione dei festeggiamenti per il 1° maggio, ci permettiamo di lanciare la nostra città come nuova sede strategica per il mercato del lavoro- concludono poi – e di rinnovare l’invito alla formazione e alla collaborazione professionale a tutte le persone in cerca di potenziamento del proprio curriculum, della propria rete di rapporti professionali e di nuove opportunità lavorative.”

Tree è uno spazio che si propone non solo come location per professionisti in cerca di una sede di lavoro dinamica e innovativa e desiderosi di fare rete con altri colleghi, ma anche come ente capace di proporre percorsi di formazione professionale e offerte di lavoro agendo come agenzia esperta anche in questo campo.

