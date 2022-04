Visite Guidate / Le donne di Napoli in miseria e in nobiltà: Palazzo Reale e quartieri spagnoli

Appuntamento: Domenica 1 maggio alle ore 16e30, all’ingresso del Palazzo Reale di Napoli

L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania

Approfittiamo dell’ingresso gratuito nei musei , per l’iniziativa #domenicaalmuseo , per visitare il Palazzo Reale di Napoli. Percorreremo un itinerario dedicato alle donne che hanno fatto la storia di Napoli.Tra queste, molte regine: alcune hanno indossato la corona, altre invece, pur non avendo il sangue blu, sono divenute “regine” del popolo.Visiteremo il Palazzo Reale, dimora delle ultime regine di Napoli. Parleremo, ad esempio, di Maria Carolina d’Austria, moglie carismatica di Ferdinando di Borbone, che riuscì a prendere le redini del regno di Napoli. Ci addentreremo, poi, nei quartieri spagnoli, approfittando delle ore di luce, alla scoperta dei murales. La street art dei vicoli ci mostra personaggi femminili importanti come Ipazia, la Tarantina, la “Iside” di Bosoletti, Eleonora Pimentel Fonseca, etc.