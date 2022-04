Visite Guidate / Da Posillipo a Mergellina: le tredici scese e il parco Vergiliano

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento all’esterno della funicolare in via Manzoni il giorno sabato 30 aprile alle ore 10 L’itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

Visitiamo il parco Vergiliano con un tour guidato nel luogo della tomba di Leopardi e della “tomba di Virgilio”. Ma, siccome amiamo i percorsi lunghi, partiamo da via Manzoni, e ne approfittiamo per percorrere le “tredici scese”, le rampe di Sant’Antonio a Posillipo. Fu la prima strada di collegamento tra Posillipo e la città bassa ad essere resa carrozzabile, nel 1643, per volontà del viceré Ramiro de Guzmán, duca di Medina de Las Torres. Proprio sulle rampe fu eretta la chiesa dedicata a Sant’Antonio di Padova, che fu patrono di Napoli per 15 anni.

Il percorso si concluderà, dopo la visita nel parco Vergiliano, a Mergellina, dove potremo ammirare il leone di Mergellina e la fontana della sirena Partenope.

Al ritorno, potrete tornare comodamente al punto di partenza, in autonomia, con la funicolare di Mergellina.

In caso di vento forte o pioggia il parco Vergiliano sarà chiuso, quindi verrà spiegato dall’esterno.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva dello svolgimento verrà data a tutti i partecipanti venerdì 18 febbraio, in mattinata.

inviare una mail a

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore e mezza circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a persona

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio indossare la mascherina.

