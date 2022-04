PARTE IL CONCORSO MODELLA PER FASHION WEEK NAPOLI

Prende il via il contest / concorso di “Modella per Napoli Fashion Week” che assicurerà la partecipazione alle più promettenti neo modelle nell’evento di moda riconosciuto e patrocinato dalle istituzioni di Napoli Fashion Week che si svolgerà nel complesso storico di San Domenico Maggiore dal 17 al 20 Giugno .

Una iniziativa che coinvolge la cittadinanza al femminile di rappresentare Napoli come punto di riferimento nella moda per l’intero sud .

Si è svolta da pochissimo la presentazione del concorso nel luogo simbolo della città quale San Gregorio Armeno ospitati nella famosa bottega di Marco Ferrigno partner di questa iniziativa .

Era una iniziativa già annunciata quando si è presentato il calendario a fine anno e come detto oggi Napoli Fashion Week presenta questo singolare concorso che promette di dare opportunità e formazione a tutte coloro che hanno intenzione di proporsi nel campo della moda .

Si sono ritrovate alla presentazione modelle di varie fasce di età che hanno vestito i panni di miss per seguire affascinate da questa singolare iniziativa il patron e art director Alessandro Di Laurenzio .

Una presentazione seguita dai presenti in strada che hanno visto sfilare bellezze in abiti eleganti annunciando ufficialmente il via al concorso.

Un concorso che servirà a dare opportunità alle aspiranti di provare una passerella importante della moda quale quella della Fashion Week Napoli . Ma a dire il vero durante il percorso delle tappe di selezione il patron Alessandro Di Laurenzio assicura che le aspiranti più promettenti potranno da subito salire in passerella nell’evento moda di giugno, ma questo non escluderà chi non ancora pronta perché saranno sicuramente invitate a partecipare all’evento invernale che precede le festività di Natale visto che la finalissima si svolgerà sul finire di settembre . Tantissime le partecipanti a questo via di concorso che sigleranno la loro partecipazione ufficiale alla imminente tappa che vedrà le neo modelle insignite di fasce di bellezza tutte made Napoli Fashion week .

Una giornata singolare dove le partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere un vero momento di moda nelle stesse strade dove Dolce & Gabbana crearono un evento bellissimo .

La presentazione si è conclusa con l’illustrazione della location delle sale di San Domenico Maggiore dove avverrà l’evento di moda .