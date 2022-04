Dal 6 all’8 maggio all’istituto “Suore degli Angeli” di Pollena Trocchia torna in scena la compagnia “Facciamo Teatro” di Ponticelli

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dopo il lungo e sofferto stop forzato, imposto dall’emergenza coronavirus, torna in scena la compagnia “Facciamo Teatro” di Ponticelli.

La compagnia teatrale di Santa Croce sarà in scena dal 6 all’8 maggio all’istituto “Suore degli Angeli” di Pollena Trocchia con lo spettacolo “Scarpe doppie e cerevelle fine”, liberamente tratto dalla commedia di Gaetano Di Maio.

Un gruppo di attori giovani ed entusiasti che coltivano la passione per l’arte diretti da Francesco Damiano, regista dello spettacolo insieme ad Antonio Romano, che da anni rappresenta un fermo punto di riferimento per i ragazzi di Ponticelli, un quartiere ben più noto per le vicende di cronaca e che offre poche valide alternative alla strada.

Più che una compagnia teatrale, quello messo in piedi da Francesco Damiano è una vera e propria famiglia, un solido gruppo di anime che coltivano interessi e passioni, all’interno del quale, nel corso di questi anni, è fiorito uno spazio pregno di colori in netto contrasto con il grigio che assopisce le periferie come Ponticelli.

Oltre i pregiudizi e i luoghi comuni spesso affrancati ai ragazzi delle periferie come Ponticelli, la compagnia teatrale di Santa Croce porta in scena un allegro e spontaneo tributo alla bellezza della vita.

Orari degli spettacoli:

06/05 ore 20,30

07/05 ore 20,30

08/05 ore 19,00

Per acquistare i biglietti contattare i seguenti numeri:

366 1948639

338 7176808

