PALLAVOLO Luvo Barattoli Arzano domani in campo a Cerignola

LUVO BARATTOLI ARZANO DOMANI IN TRASFERTA SUL CAMPO DEL CERIGNOLA

La squadra Under 18 lunedì impegnata nella finale territoriale Under 18

Luvo Barattoli Arzano in casa del Cerignola. Gli ultimi scampoli del campionato di serie B1 femminile propongono una “classica”. Negli anni pre-pandemia le sfide fra queste due formazioni delineavano quello che era il vertice del girone prima degli spareggi finali. Su entrambi i campi si sono visti scontri rimasti nella storia di questo girone, momenti di grande pallavolo che hanno regalato tanto agli appassionati.

Quest’anno invece le cose vanno diversamente: la squadra di casa è da tempo rassegnata alla retrocessione in serie B2 ed anche la gara di domani pomeriggio è solo una tappa verso la destinazione finale.

Diverso invece l’umore in casa Arzano. Ogni partita è una occasione di crescita per il gruppo gestito da coach Antonio Piscopo e poco importa se dall’altro lato della rete c’è la prima o l’ultima della classe. Tutte le partite vanno affrontate rispettando l’avversario e con il massimo della concentrazione.

“Giochiamo contro una squadra che scende in campo sempre con il massimo impegno” spiega Gina Mautone alla vigilia del match. “Nelle ultime settimane hanno giocato una buona pallavolo vincendo set contro formazioni più accreditate e vincendo anche la partita contro il Castellana Grotte. Di certo non saremo noi a farci trovare impreparate. Ci siamo preparati con la consueta concentrazione e meticolosità e siamo pronte a scendere in campo e fare la nostra parte”.

Il Cerignola è guidato in panchina da Marcello Sarcinella, con un passato in serie A. Adesso copre il ruolo del traghettatore, ma la pallavolo italiana ha bisogno della presenza in una categoria importante del Cerignola e sicuramente il progetto crescerà nuovamente.

Si gioca alle ore 16.30 di domani sabato 23 aprile 2022 al Palazzetto “Nando Di Leo” in via Antonietta Rosati. Arbitri dell’incontro Marcello Rutigliano e Denise Bianchi.

In casa Arzano Volley si aspetta di sapere anche se scenderà in campo la squadra impegnata nel campionato di serie C. Domani ci sarebbe in programma gara 2 dei playoff contro il Volley World, la prima non si è disputata per i casi di covid. Tutto resta per ora in stand-by in attesa di sviluppi.

L’ultima buona notizia arriva invece dal campionato Under 18. Lunedì pomeriggio è in programma a Ponticelli la finale Territoriale. Con l’Arzano Volley in campo ci saranno Molinari, Sant’Agnello e Meta.

